В реке Сейм вода стала черной - местные жалуются на головные боли

Мор рыбы в реке Сейм. Фото: скриншот с видео

На речке Сейм фиксируют экологическую катастрофу. Она уже несколько дней имеет коричнево-черный цвет от границы с Россией до города Путивль.

Об этом сообщает Мариуполь. Сопротивление в Telegram в четверг, 22 августа.

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Экологическая катастрофа на Сейме

"На реке Сейм экологическая катастрофа. От границы с Россией и ниже по течению до Путивля вода уже несколько суток имеет коричнево-черный цвет", — говорится в сообщении.

Море рыбы в реке. Фото: Маріуполь.Спротив

По словам местных жителей, от реки исходит неприятный запах сероводорода — люди жалуются медикам на головокружение и головные боли. Также происходит массовый мор рыбы, что еще больше усугубляет ситуацию.

Известно, что загрязнение происходит от поселка Теткино, где россияне сбросили в реку отстойники сахарного завода.

"Населенный пункт должен быть освобожден хотя бы для того, чтобы прекратилось загрязнение украинской реки", — отметили в Сопротивлении.