В реке Сейм вода стала черной - местные жалуются на головные боли

На реке Сейм экологическая катастрофа — местные жалуются на плохое самочувствие
На речке Сейм фиксируют экологическую катастрофу. Она уже несколько дней имеет коричнево-черный цвет от границы с Россией до города Путивль.
Об этом сообщает Мариуполь. Сопротивление в Telegram в четверг, 22 августа.
Экологическая катастрофа на Сейме
"На реке Сейм экологическая катастрофа. От границы с Россией и ниже по течению до Путивля вода уже несколько суток имеет коричнево-черный цвет", — говорится в сообщении.
По словам местных жителей, от реки исходит неприятный запах сероводорода — люди жалуются медикам на головокружение и головные боли. Также происходит массовый мор рыбы, что еще больше усугубляет ситуацию.
Известно, что загрязнение происходит от поселка Теткино, где россияне сбросили в реку отстойники сахарного завода.
"Населенный пункт должен быть освобожден хотя бы для того, чтобы прекратилось загрязнение украинской реки", — отметили в Сопротивлении.
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