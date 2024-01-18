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На східному напрямку українські гвардійці взяли в полон одразу семеро окупантів

18 січня 2024 14:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На східному напрямку українські гвардійці взяли в полон одразу семеро окупантів
Російські окупанти, яких ЗСУ взяли у полон. Фото: пресслужба Нацгвардії
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Воїни Національної гвардії взяли у полон семеро російських окупантів. Їх вдалося схопити на східному напрямку фронту. 

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

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У відомстві наголосили, що взяті у полон російські загарбники будуть слугувати для обмінного фонду. 

нацгвардійці взяли в полон окупантів
Скриншот допису з Telegram МВС України

Своєю чергою командувач Нацгвардії Олександр Півненко заявив, що українські бійці виконували завдання на одному зі східних напрямків.

"У результаті одного із боєзіткнень, наші бійці відбили спробу противника просуватися вперед, а також взяли у полон 7 окупантів", — наголосив він. 

нацгвардійці взяли в полон окупантів
Скриншот допису з Telegram Олександра Півненко

Нагадаємо, на Донецькому напрямку воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України виявили та знищили спостережний пункт противника. Українські бійці також взяли в полон російських солдатів.

МВС
Нацгвардія
окупанти
полонені
війна в Україні
Росія

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