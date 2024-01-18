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На восточном направлении украинские гвардейцы взяли в плен сразу семь оккупантов

18 января 2024 14:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На восточном направлении украинские гвардейцы взяли в плен сразу семь оккупантов
Российские оккупанты, которых ВСУ взяли в плен. Фото: пресс-служба Нацгвардии
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Воины Национальной гвардии взяли в плен семеро российских оккупантов. Их удалось схватить на восточном направлении фронта.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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В ведомстве отметили, что взятые в плен российские захватчики будут служить для обменного фонда.

нацгвардейцы взяли в плен окупантов
Скриншот сообщения из Telegram МВД Украины

В свою очередь командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что украинские бойцы выполняли задачи на одном из восточных направлений.

"В результате одного из боестолкновений, наши бойцы отбили попытку противника продвигаться вперед, а также взяли в плен 7 оккупантов", — подчеркнул он.

нацгвардейцы взяли в плен окупантов
Скриншот сообщения из Telegram Александра Пивненко

Напомним, на Донецком направлении воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины обнаружили и уничтожили наблюдательный пункт противника. Украинские бойцы также взяли в плен российских солдат.

МВД
Нацгвардия
оккупанты
пленные
война в Украине
Россия

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