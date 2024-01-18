На восточном направлении украинские гвардейцы взяли в плен сразу семь оккупантов
Воины Национальной гвардии взяли в плен семеро российских оккупантов. Их удалось схватить на восточном направлении фронта.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Как удалось взять в плен захватчиков
В ведомстве отметили, что взятые в плен российские захватчики будут служить для обменного фонда.
В свою очередь командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что украинские бойцы выполняли задачи на одном из восточных направлений.
"В результате одного из боестолкновений, наши бойцы отбили попытку противника продвигаться вперед, а также взяли в плен 7 оккупантов", — подчеркнул он.
Напомним, на Донецком направлении воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины обнаружили и уничтожили наблюдательный пункт противника. Украинские бойцы также взяли в плен российских солдат.
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