Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Сумщині російський дрон влучив у комбайн в полі — є жертви arrow

На Сумщині російський дрон влучив у комбайн в полі — є жертви

22 липня 2024 00:27
Галина Шподарева - редактор
На Сумщині окупанти вбили комбайнера під час збору врожаю
Збір врожаю. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Галина Шподарева - редактор

У Сумській області окупанти вдарили дроном по сільгосптехніці під час збирання урожаю. Загинув комбайнер,  його помічника поранено. 

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у неділю, 21 липня. 

Читайте також:

Обставини ворожого обстрілу Сумщини

21 липня близько 16:40 ворог атакував комбайн, який збирав урожай на території Білопільської громади Сумського району. За попередніми даними, військові РФ використали для удару FPV-дрон.

Загинув 37-річний комбайнер, його 59-річний помічник отримав поранення. 

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством. 

На Сумщині російський дрон влучив у комбайн в полі — є жертви - фото 1
Допис Офісу Генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни обстріляли населений пункт Дніпропетровщини зі ствольної артилерії, завдавши суттєвих руйнувань навчальному закладу. Окупанти застосували снаряди з флешетами, які містять тисячі маленьких, гострих стріл для максимального ураження людей.

Також, за даними Укрзалізниці, у ніч на 20 липня росіяни обстріляли залізницю у Харківській області. Внаслідок атаки є поранені.

Раніше в одному з районів Києві виявили уламки ворожого ударного безпілотника. Збиту ціль внаслідок російської атаки в ніч проти 20 липня знайшли в Солом'янському районі столиці.

війна Суми Офіс генерального прокурора Сумська область обстріли прокуратура дрони війна в Україні загиблі FPV-дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ