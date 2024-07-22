На Сумщині окупанти вбили комбайнера під час збору врожаю

Збір врожаю. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Сумській області окупанти вдарили дроном по сільгосптехніці під час збирання урожаю. Загинув комбайнер, його помічника поранено.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у неділю, 21 липня.

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Обставини ворожого обстрілу Сумщини

21 липня близько 16:40 ворог атакував комбайн, який збирав урожай на території Білопільської громади Сумського району. За попередніми даними, військові РФ використали для удару FPV-дрон.

Загинув 37-річний комбайнер, його 59-річний помічник отримав поранення.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством.

Допис Офісу Генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни обстріляли населений пункт Дніпропетровщини зі ствольної артилерії, завдавши суттєвих руйнувань навчальному закладу. Окупанти застосували снаряди з флешетами, які містять тисячі маленьких, гострих стріл для максимального ураження людей.

Також, за даними Укрзалізниці, у ніч на 20 липня росіяни обстріляли залізницю у Харківській області. Внаслідок атаки є поранені.

Раніше в одному з районів Києві виявили уламки ворожого ударного безпілотника. Збиту ціль внаслідок російської атаки в ніч проти 20 липня знайшли в Солом'янському районі столиці.