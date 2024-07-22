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В Сумской области российский дрон попал в комбайн в поле — есть жертвы

22 июля 2024 00:27
Галина Шподарева - редактор
В Сумской области оккупанты убили комбайнера во время сбора урожая
Сбор урожая. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Галина Шподарева - редактор

В Сумской области оккупанты ударили дроном по сельхозтехнике во время уборки урожая. Погиб комбайнер, его помощник ранен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в воскресенье, 21 июля.

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21 июля около 16:40 враг атаковал комбайн, который собирал урожай на территории Белопольской общины Сумского района. По предварительным данным, военные РФ использовали для удара FPV-дрон.

Погиб 37-летний комбайнер, его 59-летний помощник получил ранения. 

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. 

В Сумской области российский дрон попал в комбайн в поле — есть жертвы - фото 1
Сообщение Офису Генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, россияне обстреляли населенный пункт Днепропетровщины из ствольной артиллерии, нанеся существенные разрушения учебному заведению. Оккупанты применили снаряды с флешетами, содержащими тысячи маленьких, острых стрел для максимального поражения людей.

Также, по данным Укрзализныци, в ночь на 20 июля россияне обстреляли железную дорогу в Харьковской области. В результате атаки ранены.

Ранее в одном из районов Киеве обнаружили обломки вражеского ударного беспилотника. Сбитую цель в результате российской атаки в ночь на 20 июля нашли в Соломенском районе столицы.

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