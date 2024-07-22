В Сумской области оккупанты убили комбайнера во время сбора урожая

В Сумской области российский дрон попал в комбайн в поле — есть жертвы
В Сумской области оккупанты ударили дроном по сельхозтехнике во время уборки урожая. Погиб комбайнер, его помощник ранен.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в воскресенье, 21 июля.
Обстоятельства вражеского обстрела Сумщины
21 июля около 16:40 враг атаковал комбайн, который собирал урожай на территории Белопольской общины Сумского района. По предварительным данным, военные РФ использовали для удара FPV-дрон.
Погиб 37-летний комбайнер, его 59-летний помощник получил ранения.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Напомним, россияне обстреляли населенный пункт Днепропетровщины из ствольной артиллерии, нанеся существенные разрушения учебному заведению. Оккупанты применили снаряды с флешетами, содержащими тысячи маленьких, острых стрел для максимального поражения людей.
Также, по данным Укрзализныци, в ночь на 20 июля россияне обстреляли железную дорогу в Харьковской области. В результате атаки ранены.
Ранее в одном из районов Киеве обнаружили обломки вражеского ударного беспилотника. Сбитую цель в результате российской атаки в ночь на 20 июля нашли в Соломенском районе столицы.
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