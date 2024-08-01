Вибух російського БпЛА у Румунії — знайдено нові уламки

БпЛА "Орлан-10" збройних сил Росії. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Румунії під час пошукової операції виявили нове місце, де знайшли уламки російських безпілотників після нічної атаки на Одещину 24 липня. Всі місця, де знайшли фрагменти, знаходяться за межами населених пунктів і не завдали шкоди людям чи інфраструктурі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства національної оборони Румунії у середу, 31 липня.

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Вночі 24 липня під час нічної атаки Росії на Одещину. Ворожий БпЛА перетнув кордон і вибухнув поблизу румунського села Плауру. Згодом в Румунії виявили уламки безпілотників.

У середу, 31 липня, у Румунії в рамках пошукової операції на місцях вірогідного падіння уламків безпілотників після російського "шахедного" удару по Україні, були виявлені нові фрагменти БпЛА у районі Чаталкіой повіту Тулча.

"Дослідницькі дії проводилися В усіх районах, де повідомлялося про ймовірність падіння уламків безпілотників, наразі виявлені елементи поблизу населених пунктів Плауру та Періправа, повіт Тулча. У середу, 31 липня, елементи безпілотників також були підтверджені в районі Чаталкіой повіту Тулча", — зазначається у заяві румунського міністерства.

У Міноборони зазначили, що стосується інших сфер ураження, про які згадувалося в публічному просторі щодо можливого падіння фрагментів безпілотників, таких як Niculitel або Chilia, дослідження не підтвердило їх наявність.

"Ми чітко пояснюємо, що всі місця, визначені як зони події, знаходяться за межами населених пунктів, і люди чи елементи інфраструктури не постраждали", — йдеться у повідомленні.

Також у Міноборони Румунії наголосили на тому, що вони засуджують напади, здійснені РФ на деякі цілі та елементи української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права.

Нагадаємо, у відповідь на падіння уламків БпЛА Міністерство оборони Румунії посилило заходи з моніторингу та спостереження за своїм небом та підняло у повітря винищувачі F-16.

Раніше ми писали, що у НАТО звинуватили РФ у "безвідповідальності", але "жодних ознак" навмисної атаки там не побачили.