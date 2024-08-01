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На территории Румынии обнаружили новые обломки российского беспилотника

1 августа 2024 07:49
Валерия Барановская - редактор
Взрыв российского БпЛА в Румынии — найдены новые обломки
БпЛА "Орлан-10" вооруженных сил России. Иллюстративное фото: росСМИ
Валерия Барановская - редактор

В Румынии во время поисковой операции выявили новое место, где обнаружили обломки российских беспилотников после ночной атаки на Одесчину 24 июля. Все места, где нашли фрагменты, находятся за пределами населенных пунктов и не нанесли ущерба людям или инфраструктуре.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Румынии в среду, 31 июля.

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В Румынии обнаружили обломки российского БпЛА

Ночью 24 июля во время ночной атаки России в Одесскую область вражеский БпЛА пересек границу и взорвался вблизи румынской деревни Плауру. Впоследствии в Румынии обнаружили обломки беспилотников.

В среду, 31 июля, в Румынии в рамках поисковой операции на местах вероятного падения обломков беспилотников после российского "шахедного" удара по Украине, были обнаружены новые фрагменты БпЛА  в районе Чаталкиой уезда Тулча.

"Исследовательские действия проводились Во всех районах, где сообщалось о вероятности падения обломков беспилотников, в настоящее время обнаружены элементы вблизи населенных пунктов Плауру и Периправа, уезд Тулча. В среду, 31 июля, элементы беспилотников также были подтверждены в районе Чеатальского уезда Тулча", — сообщается в заявлении румынского министерства.

В Минобороны отметили, что в отношении других сфер поражения, о которых упоминалось в публичном пространстве относительно возможного падения фрагментов беспилотников, таких как Niculitel или Chilia, исследование не подтвердило их наличие.

"Мы четко объясняем, что все места, определенные как зоны происшествия, находятся за пределами населенных пунктов, и люди или элементы инфраструктуры не пострадали", — говорится в сообщении.

Также в Минобороны Румынии отметили, что они осуждают нападения, совершенные РФ на некоторые цели и элементы украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права.

Напомним, в ответ на падение обломков БпЛА Министерство обороны Румынии усилило меры по мониторингу и наблюдению за своим небом и подняло в воздух истребители F-16.

Ранее мы писали, что в НАТО обвинили РФ в "безответственности", но "никаких признаков" умышленной атаки там не увидели.

Минобороны Румыния беспилотники война в Украине війна Россия Шахед

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