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На узбережжі Литви знайшли російський гідролокатор для збирання розвідінформації

7 лютого 2024 02:57
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
На узбережжі Литви знайшли російський гідролокатор для збирання розвідінформації
Російський гідролокатор для збору розвідінформації. Фото: kariuomene.lt
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У Литві на узбережжі Куршської коси знайшли російський гідролокатор для збирання розвідінформації. Його виявив місцевий мешканець.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви у вівторок, 6 лютого.

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За інформацією відомства, місцевий мешканець знайшов російський гідролокатор на Куршській косі.

"Військово-морські експерти ідентифікували пристрій як гідроакустичний сонар російського типу, який використовується для збирання розвідданих, виявлення та позиціонування підводних човнів", — заявили у Міноборони.

Гідролокатор використовує датчики для виявлення руху та проходу великих підводних об'єктів (підводних човнів) поблизу нього.

На момент виявлення він не працював. Пристрій був вилучений з місця і зараз перебуває на зберіганні у ВМС.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтримав Європейський фонд миру для України. За його словами, він обговорив з главою МЗС України спільні виробничі можливості, які Київ та Вільнюс можуть нарощувати.

Також Габріелюс Ландсбергіс вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії до України вирішив відвідати Харківщину. Він зазначив, що його країна всіляко буде сприяти післявоєнній відбудові регіону.

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