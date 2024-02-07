На побережье Литвы нашли российский гидролокатор для сбора развединформации

Российский гидролокатор для сбора развединформации. Фото: kariuomene.lt

В Литве на побережье Куршской косы обнаружили российский гидролокатор для сбора развединформации. Его обнаружил местный житель.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы во вторник, 6 февраля.

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По информации ведомства, местный житель обнаружил российский гидролокатор на Куршской косе.

"Военно-морские эксперты идентифицировали устройство как гидроакустический сонар российского типа, который используется для сбора разведданных, обнаружения и позиционирования подлодок", — заявили в Минобороны.

Гидролокатор использует датчики для обнаружения движения и прохода больших подводных объектов (подлодок) вблизи него.

В момент обнаружения он не работал. Устройство было извлечено с места и сейчас находится на хранении в ВМС.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис поддержал Европейский фонд мира для Украины. По его словам, он обсудил с главой МИД Украины совместные производственные возможности, которые Киев и Вильнюс могут наращивать.

Также Габриелюс Ландсбергис впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину решил посетить Харьковщину. Он отметил, что его страна всячески будет способствовать послевоенному восстановлению региона.