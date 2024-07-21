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На війні в Україні загинув 22-річний доброволець із Польщі

21 липня 2024 14:01
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На фронті загинув доброволець з Польщі Томаш Секала
Доброволець із Польщі Томаш Секала, який загинув на війні в Україні. Фото: PAP
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На війні в Україні проти російських окупантів загинув доброволець із Польщі. Томашу Секалу було 22 роки.

Про це повідомляє RMF24.

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З воїном попрощалися на Байковому цвинтарі у Києві 20 липня. Він належав до Легіону інтернаціональної територіальної оборони.

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Прощання з польським солдатом у Києві. Фото: PAP 

"Секала народився 1 вересня 2001 року. Восени 2023 року вступив до легіону. Загинув на полі бою 13 липня в селищі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області", — йдеться у матеріалі.

Поховають військового у Польщі.

Нагадаємо, на війні загинув бойовий медик з Кривого Рогу Костянтин Арапов. У мирному житті він займався велоспортом, брав участь у численних марафонах та мріяв створити родину.

Також за вільну та незалежну Україну поклав життя ще один Герой. Під час виконання бойового завдання загинув музикант та учасник колективу "Троїсті музики" Микола Ленок.

Польща війна смерть Україна цвинтар

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