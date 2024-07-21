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На войне в Украине погиб 22-летний доброволец из Польши

21 июля 2024 14:01
Виктория Козырь - редактор
На фронте погиб доброволец из Польши Томаш Секала
Доброволец из Польши Томаш Секала, погибший на войне в Украине. Фото: PAP
Виктория Козырь - редактор

На войне в Украине против российских оккупантов погиб доброволец из Польши. Томашу Секалу было 22 года.

Об этом сообщает RMF24.

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С воином попрощались на Байковом кладбище в Киеве 20 июля. Он принадлежал к Легиону интернациональной территориальной обороны.

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Прощание с польским солдатом в Киеве. Фото: PAP

"Секала родился 1 сентября 2001 года. Осенью 2023 года вступил в легион. Погиб на поле боя 13 июля в поселке Диброва Северодонецкого района Луганской области", — говорится в материале.

Похоронят военного в Польше.

Напомним, на войне погиб боевой медик из Кривого Рога Константин Арапов. В мирной жизни он занимался велоспортом, участвовал в многочисленных марафонах и мечтал создать семью.

Также за свободную и независимую Украину отдал жизнь еще один Герой. Во время выполнения боевой задачи погиб музыкант и участник коллектива "Троїсті музики" Николай Ленок.

Польша война смерть Украина кладбище

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