На фронте погиб доброволец из Польши Томаш Секала

Доброволец из Польши Томаш Секала, погибший на войне в Украине. Фото: PAP

На войне в Украине против российских оккупантов погиб доброволец из Польши. Томашу Секалу было 22 года.

Об этом сообщает RMF24.

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С воином попрощались на Байковом кладбище в Киеве 20 июля. Он принадлежал к Легиону интернациональной территориальной обороны.

Прощание с польским солдатом в Киеве. Фото: PAP

"Секала родился 1 сентября 2001 года. Осенью 2023 года вступил в легион. Погиб на поле боя 13 июля в поселке Диброва Северодонецкого района Луганской области", — говорится в материале.

Похоронят военного в Польше.

Напомним, на войне погиб боевой медик из Кривого Рога Константин Арапов. В мирной жизни он занимался велоспортом, участвовал в многочисленных марафонах и мечтал создать семью.

Также за свободную и независимую Украину отдал жизнь еще один Герой. Во время выполнения боевой задачи погиб музыкант и участник коллектива "Троїсті музики" Николай Ленок.