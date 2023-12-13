На війні в Україні загинув доброволець з Ірландії

Ірландський доброволець Грем Дейл. Фото: опубліковано на X (Twitter)

На війні в Україні загинув 45-річний ірландський доброволець Грем Дейл. Він приїхав в Україну незадовго після вторгнення Росії і в лавах ЗСУ боровся з окупантами.

Про це повідомляє The Irish Times.

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Що відомо про Грема Дейла

Зазначається, що Дейл загинув 8 грудня, проте інформація про обставини його загибелі ще уточнюється. У Міністерстві закордонних справ Ірландії підтвердили смерть Грема Дейлі та наголосили, що надають консульську допомогу, але деталей не коментує.

На загибель військового також відреагували його друзі та близькі.

"Він покинув цю землю саме так, як хотів. Його останки перевозять на батьківщину в Ірландію. Він був марафонцем, який курив і любив світло. Світовий мандрівник. Той, хто не міг попросити про допомогу сам, тому шукав способи допомогти іншим. Грем був не просто другом; він був братом і захисником", — написала подруга Греда Дейла у соцмережі.

Як відомо, чоловік приєднався до Корпусу морської піхоти США одразу після терактів у США 11 вересня 2001 року. Дейлі служив протягом семи років, в тому числі в Іраку. Також він був волонтером-пожежником у США. Військовий навіть написав книжку про службу у Корпусі морської піхоти США та назвав її "Зелений морський піхотинець: війна ірландця в Іраку".

Нагадаємо, декілька днів тому в зоні бойових дій на сході України загинув український гандболіст Олександр Перепелиця. Він воював у складі бригади Нацгвардії "Азов".

Також ми писали, що у листопаді на фронті загинув грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе.