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На войне в Украине погиб доброволец из Ирландии

13 декабря 2023 08:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На войне в Украине погиб доброволец из Ирландии
Ирландский доброволец Грэм Дэйл. Фото: опубликовано на X (Twitter)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На войне в Украине погиб 45-летний ирландский доброволец Грэм Дейл. Он приехал в Украину незадолго после вторжения России и в рядах ВСУ боролся с оккупантами.

Об этом сообщает The Irish Times.

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Что известно о Грэме Дейле

Дейл погиб 8 декабря, однако информация об обстоятельствах его гибели еще уточняется. В Министерстве иностранных дел Ирландии подтвердили смерть Грэма Дэйли и подчеркнули, что оказывают консульскую помощь, но деталей не комментирует.

На гибель военного также отреагировали его друзья и близкие.

"Он покинул эту землю именно так, как хотел. Его останки перевозят на родину в Ирландию. Он был марафонцем, курившим и любившим свет. Мировой путешественник. Тот, кто не мог попросить о помощи сам, поэтому искал способы помочь другим. Грэм был не просто другом; он был братом и защитником", — написала подруга Греда Дейла в соцсети.

Как известно, мужчина присоединился к Корпусу морской пехоты США сразу же после терактов в США 11 сентября 2001 года. Дейли служил семь лет, в том числе в Ираке. Также он являлся волонтером-пожарным в США. Военный даже написал книгу о службе в Корпусе морской пехоты США и назвал ее "Зеленый морской пехотинец: война ирландца в Ираке".

Напомним, несколько дней назад в зоне боевых действий на востоке Украины погиб украинский гандболист Александр Перепелица. Он сражался в составе бригады Нацгвардии "Азов".

Также мы писали, что в ноябре на фронте погиб грузинский доброволец Иракли Курцикидзе.

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