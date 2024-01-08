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На війні загинув 23-річний пілот МіГ-29 з позивним Blue Helmet

8 січня 2024 00:02
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У боях за Україну загинув 23-річний пілот Владислав із позивним Blue Helmet. Він був пілотом винищувача МіГ-29.
Пілот Владислав із позивним Blue Helmet. Фото: скриншот Instagram
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У боях за Україну загинув 23-річний пілот Владислав із позивним Blue Helmet. Він керував винищувачем МіГ-29.

Про загибель героя повідомила його дівчина Євгенія Нестеренко в Instagram.

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У Мережі повідомили про загибель героя. Фото: скриншот

Що відомо про загибель пілота МіГ-29

Захисник проводив вдалі польоти на винищувачі МіГ-29. 

"Бракує слів, щоб висловити всі думки. Тільки 23 роки, він віддав свою молодість військовій справі, захисту нашої держави. Україна втрачає найкращих своїх синів", — написав побратим Владислава пілот із позивним Karaya.

Побратим Владислава про смерть пілота. Фото: скриншот

Наразі обставини загибелі Владислава невідомі.

Також ми повідомляли, що на війні, захищаючи Україну від російської агресії, загинув Максим Кривцов із позивним "Далі". Відомо, що також він був поетом.

Додамо, у битві за Україну під Куп’янськом загинув болгарський футбольний фанат клубу "Левські Софія" Светослав Славков. Небайдужі болгари зібрали йому кошти на спорядження, і 31-річний хлопець добровільно вирушив в Україну.

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