У боях за Україну загинув 23-річний пілот Владислав із позивним Blue Helmet. Він був пілотом винищувача МіГ-29.

На війні загинув 23-річний пілот МіГ-29 з позивним Blue Helmet
У боях за Україну загинув 23-річний пілот Владислав із позивним Blue Helmet. Він керував винищувачем МіГ-29.
Про загибель героя повідомила його дівчина Євгенія Нестеренко в Instagram.
Що відомо про загибель пілота МіГ-29
Захисник проводив вдалі польоти на винищувачі МіГ-29.
"Бракує слів, щоб висловити всі думки. Тільки 23 роки, він віддав свою молодість військовій справі, захисту нашої держави. Україна втрачає найкращих своїх синів", — написав побратим Владислава пілот із позивним Karaya.
Наразі обставини загибелі Владислава невідомі.
Також ми повідомляли, що на війні, захищаючи Україну від російської агресії, загинув Максим Кривцов із позивним "Далі". Відомо, що також він був поетом.
Додамо, у битві за Україну під Куп’янськом загинув болгарський футбольний фанат клубу "Левські Софія" Светослав Славков. Небайдужі болгари зібрали йому кошти на спорядження, і 31-річний хлопець добровільно вирушив в Україну.
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