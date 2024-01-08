В боях за Украину погиб 23-летний пилот Владислав с позывным Blue Helmet. Он был пилотом истребителя МиГ-29.

Пилот Владислав с позывным Blue Helmet. Фото: скриншот Instagram

В боях за Украину погиб 23-летний пилот Владислав с позывным Blue Helmet. Он руководил истребителем МиГ-29.

О гибели героя сообщила его девушка Евгения Нестеренко в Instagram.

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Что известно о гибели пилота МиГ-29

Защитник проводил удачные полеты на истребителе МиГ-29.

"Не хватает слов, чтобы высказать все мысли. Только 23 года, он отдал свою молодость военному делу, защите нашего государства. Украина теряет лучших своих сыновей", — написал собрат Владислава пилот с позывным Karaya.

Побратим Владислава о смерти пилота. Фото: скриншот

Пока обстоятельства гибели Владислава неизвестны.

Также мы сообщали, что на войне, защищая Украину от российской агрессии, погиб Максим Кривцов с позывным "Далее". Известно, что тоже он был поэтом.

Добавим, в битве за Украину под Купянском погиб болгарский футбольный фанат клуба "Левская София" Светослав Славков. Неравнодушные болгары собрали ему средства на снаряжение и 31-летний парень добровольно отправился в Украину.