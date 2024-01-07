На війні загинув поет та військовий "Далі"

Поет Максим Кривцов. Фото: Facebook/Любко Дереш

На війні, захищаючи Україну від російської агресії, загинув Максим Кривцов із позивним "Далі". Відомо, що також він був поетом.

Про смерть повідомила мати захисника на його сторінці у Facebook.

Читайте також:

На війні загинув поет Максим Кривцов

Мати поета процитувала рядки одного з віршів Максима: "Фіалками мій найдорожчий син проросте".

Також про смерть захисника повідомив письменник Любко Дереш із посиланням на його друзів.

"Сьогодні загинув поет Кривцов Максим. Мав удачу спілкуватися з ним і вести заняття, де він був як слухач, на ветеранській програмі "Голоси війни". Дуже жива, дотепна, надзвичайно талановита людина", — написав він.

Крім того, про загибель Кривцова написала волонтерка і військовослужбовиця Леся Литвинова.

"Чуєте ви, не "народжені для війни"... Ніхто для неї не був народжений.

Кривцов Максим був надзвичайно світлою людиною. Він був поетом. Не воїном. Але він загинув. Загинув як чоловік. Як воїн", — зазначила вона.

Зазначимо, що Максим Кривцов був автор книги "Вірші з бійниці", яку визнали однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН.

Раніше ми писали, що у битві за Україну під Куп’янськом загинув болгарський футбольний фанат клубу "Левські Софія" Светослав Славков. Небайдужі болгари зібрали йому кошти на спорядження, і 31-річний хлопець добровільно вирушив в Україну.

Крім того, внаслідок російського ракетного удару по Києву 29 грудня 2023 року загинули 27-річна футболістка Вікторія Котлярова та її мати, Людмила. Життя жінок обірвалося на роботі.