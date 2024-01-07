На войне погиб поэт и военный "Дали"

Поэт Максим Кривцов. Фото: Facebook/Любко Дереш

На войне, защищая Украину от российской агрессии, погиб Максим Кривцов с позывным "Дали". Известно, что также он был поэтом.

О смерти сообщила мать защитника на его странице в Facebook.

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На войне погиб поэт Максим Кривцов

Мать поэта процитировала строки одного из стихотворений Максима: "Фиалками мой самый дорогой сын прорастет".

Также о смерти защитника сообщил писатель Любко Дереш со ссылкой на его друзей.

"Сегодня погиб поэт Кривцов Максим. Имел удачу общаться с ним и вести занятия, где он был как слушатель, на ветеранской программе "Голоса войны". Очень живой, остроумный, чрезвычайно талантливый человек", — написал он.

Кроме того, о гибели Кривцова написала волонтер и военнослужащая Леся Литвинова.

"Слышите вы, не "рожденные для войны"... Никто для нее не был рожден. Кривцов Максим был очень светлым человеком. Он был поэтом. Не воином. Но он погиб. Погиб как мужчина. Как воин", — отметила она.

Отметим, что Максим Кривцов был автором книги "Стихи из бойницы", которую признали одной из лучших украинских книг 2023 года по версии украинского ПЭН.

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