На війні загинув політв'язень часів Януковича Сергій Павліченко

Сергій Павліченко загинув на війні. Фото: Facebook/WBC Ультрас Динамо

В боях за Україну, 18 листопада 2023 року у районі села Вербове Запорізької області під час бойових дій загинув політв'язень Сергій Павліченко. Він був представником ультрас футбольного клубу "Динамо" з Києва та колишнім політв'язнем часів Януковича.

Про це повідомили "WBC Ультрас Динамо".

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"Відчайдушно захищав Україну до останнього подиху. Всі ви знаєте Сергія, який за своє життя переживав дуже важкі періоди і зараз віддав найцінніше...", — написали представники руху фанатів "Динамо".

Допис Ультрас Динамо у Facebook. Фото: скриншот

Що відомо про Сергія Павліченка

Голосіївський районний суд у Києві 2012 року виніс вирок Дмитру Павліченку у вигляді довічного ув'язнення. Водночас його сина, Сергія, ув'язнили на 13 років за вбивство судді Зубкова.

Тоді обидва Павліченки звернулися до тодішнього генерального прокурора Віктора Пшонки з проханням розглянути кримінальну справу стосовно слідчого київської прокуратури. Як вони зазначили, слідчий використовував фальсифіковані свідчення одного з ключових свідків, і також заявили про факти тортур.

Павліченків звільнили у лютому 2014 року — на виконання постанови Верховної Ради України "Про звільнення політв'язнів", яка передбачала звільнення 23 людей по всій Україні.

Під час затримання Павліченків фанати "Динамо" проводили акції з вимогою відпустити політв'язнів. На кожному матчі киян фани вивішували банери із закликом: "Свободу Павліченкам".

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