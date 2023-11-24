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На війні загинув політв'язень часів Януковича Сергій Павліченко

24 листопада 2023 23:48
оновлено: 00:04
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
На війні загинув політв'язень часів Януковича Сергій Павліченко
Сергій Павліченко загинув на війні. Фото: Facebook/WBC Ультрас Динамо
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В боях за Україну, 18 листопада 2023 року у районі села Вербове Запорізької області під час бойових дій загинув політв'язень Сергій Павліченко. Він був представником ультрас футбольного клубу "Динамо" з Києва та колишнім політв'язнем часів Януковича.

Про це повідомили "WBC Ультрас Динамо".

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Павліченко служив у 78-полку Десантно-штурмових військ ЗСУ. 

"Відчайдушно захищав Україну до останнього подиху. Всі ви знаєте Сергія, який за своє життя переживав дуже важкі періоди і зараз віддав найцінніше...", — написали представники руху фанатів "Динамо".

Допис Ультрас Динамо у Facebook. Фото: скриншот

Що відомо про Сергія Павліченка

Голосіївський районний суд у Києві 2012 року виніс вирок Дмитру Павліченку у вигляді довічного ув'язнення. Водночас його сина, Сергія, ув'язнили на 13 років за вбивство судді Зубкова.

Тоді обидва Павліченки звернулися до тодішнього генерального прокурора Віктора Пшонки з проханням розглянути кримінальну справу стосовно слідчого київської прокуратури. Як вони зазначили, слідчий використовував фальсифіковані свідчення одного з ключових свідків, і також заявили про факти тортур.

Павліченків звільнили у лютому 2014 року — на виконання постанови Верховної Ради України "Про звільнення політв'язнів", яка передбачала звільнення 23 людей по всій Україні.

Під час затримання Павліченків фанати "Динамо" проводили акції з вимогою відпустити політв'язнів. На кожному матчі киян фани вивішували банери із закликом: "Свободу Павліченкам".

Раніше ми повідомляли, що в Україні на війні на Авдіївському напрямку загинув 44-річний воїн Леонід Іщенко з Канева Черкаської області. Його за життя відзначив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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