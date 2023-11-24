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На войне погиб политзаключенный времен Януковича Сергей Павличенко

24 ноября 2023 23:48
обновлено: 00:04
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
На войне погиб политзаключенный времен Януковича Сергей Павличенко
Сергей Павличенко погиб на войне. Фото: Facebook/WBC Ультрас Динамо
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В боях за Украину, 18 ноября 2023 в районе села Вербовое Запорожской области во время боевых действий погиб политзаключенный Сергей Павличенко. Он был представителем ультрас футбольного клуба "Динамо" из Киева и бывшим политзаключенным времен Януковича.

Об этом сообщили " WBC Ультрас Динамо".

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Павличенко служил в 78-полке Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Отчаянно защищал Украину до последнего дыхания. Все вы знаете Сергея, который за свою жизнь переживал очень тяжелые периоды и сейчас отдал самое ценное..." , — написали представители движения фанатов "Динамо".

Сообщение Ультрас Динамо в Facebook. Фото: скриншот

Что известно о Сергее Павличенко

Голосеевский районный суд в Киеве в 2012 году вынес приговор Дмитрию Павличенко в виде пожизненного заключения. В то же время его сына, Сергея, заключили в тюрьму на 13 лет за убийство судьи Зубкова.

Тогда оба Павличенко обратились к тогдашнему генеральному прокурору Виктору Пшонке с просьбой рассмотреть уголовное дело в отношении следователя киевской прокуратуры. Как они отметили, следователь использовал фальсифицированные показания одного из ключевых свидетелей, также заявили о фактах пыток.

Павличенко уволен в феврале 2014 года — во исполнение постановления Верховной Рады Украины "Об увольнении политзаключенных", которое предусматривало увольнение 23 человек по всей Украине.

Во время задержания Павличенко фанаты "Динамо" проводили акции с требованием отпустить политзаключенных. На каждом матче киевлян фаны вывешивали баннеры с призывом; "Свободу Павличенко".

Ранее мы сообщали, что в Украине на войне на Авдеевском направлении погиб 44-летний воин Леонид Ищенко из Каневской Черкасской области. Его при жизни отметил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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