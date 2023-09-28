На військових навчаннях в Білорусі помітили український бронеавтомобіль

Український бронеавомобіль КрАЗ Cobra під час військових навчань в Білорусі. Фото: скриншот з ТБ країни

Білоруські пропагандисти показали репортаж про військові навчання на білоруському полігоні "Осиповицький". До кадру потрапив український бронеавомобіль КрАЗ Cobra.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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За його словами, такий ББМ знаходиться у складі 51-ї гвардійської Оршанської Червонопрапорної ордена Олександра Невського артилерійської бригади.

Український бронеавомобіль КрАЗ Cobra під час військових навчань в Білорусі. Фото: скриншот з ТБ країни

Хто передав українську техніку Білорусі

"З огляду на цей кадр виникає запитання до білоруської сторони, ви використовуєте українську техніку, захоплену російськими окупантами під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, у північних областях? А чи не хочете повернути? Або, за які такі послуги ви цю техніку отримали від російських господарів? Питань багато, але відповідь на них може бути одна — коли-небудь ця Cobra повернеться у свої рідні ліси", — наголосив експерт.

Скриншот допису

Нагадаємо, члени ПВК "Вагнер", які залишилися в Білорусі ніяк не можуть знайти собі прихисток, адже їх нікуди не хочуть брати, навіть у військові підрозділи. Наразі в РБ їх нараховують менше тисячі.