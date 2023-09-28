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На військових навчаннях в Білорусі помітили український бронеавтомобіль

28 вересня 2023 18:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На військових навчаннях в Білорусі помітили український бронеавтомобіль
Український бронеавомобіль КрАЗ Cobra під час військових навчань в Білорусі. Фото: скриншот з ТБ країни
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Білоруські пропагандисти показали репортаж про військові навчання на білоруському полігоні "Осиповицький". До кадру потрапив український бронеавомобіль КрАЗ Cobra.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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За його словами, такий ББМ знаходиться у складі 51-ї гвардійської Оршанської Червонопрапорної ордена Олександра Невського артилерійської бригади.

військові навчання в Білорусі
Український бронеавомобіль КрАЗ Cobra під час військових навчань в Білорусі. Фото: скриншот з ТБ країни

Хто передав українську техніку Білорусі

"З огляду на цей кадр виникає запитання до білоруської сторони, ви використовуєте українську техніку, захоплену російськими окупантами під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, у північних областях? А чи не хочете повернути? Або, за які такі послуги ви цю техніку отримали від російських господарів? Питань багато, але відповідь на них може бути одна — коли-небудь ця Cobra повернеться у свої рідні ліси", — наголосив експерт. 

військова техніка України в Білорусі
Скриншот допису

Нагадаємо, члени ПВК "Вагнер", які залишилися в Білорусі ніяк не можуть знайти собі прихисток, адже їх нікуди не хочуть брати, навіть у військові підрозділи. Наразі в РБ їх нараховують менше тисячі.

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