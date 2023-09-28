На військових навчаннях в Білорусі помітили український бронеавтомобіль
Білоруські пропагандисти показали репортаж про військові навчання на білоруському полігоні "Осиповицький". До кадру потрапив український бронеавомобіль КрАЗ Cobra.
Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
Де зараз перебуває бронемашина
За його словами, такий ББМ знаходиться у складі 51-ї гвардійської Оршанської Червонопрапорної ордена Олександра Невського артилерійської бригади.
Хто передав українську техніку Білорусі
"З огляду на цей кадр виникає запитання до білоруської сторони, ви використовуєте українську техніку, захоплену російськими окупантами під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, у північних областях? А чи не хочете повернути? Або, за які такі послуги ви цю техніку отримали від російських господарів? Питань багато, але відповідь на них може бути одна — коли-небудь ця Cobra повернеться у свої рідні ліси", — наголосив експерт.
Нагадаємо, члени ПВК "Вагнер", які залишилися в Білорусі ніяк не можуть знайти собі прихисток, адже їх нікуди не хочуть брати, навіть у військові підрозділи. Наразі в РБ їх нараховують менше тисячі.