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На военных учениях в Беларуси заметили украинский бронеавтомобиль

28 сентября 2023 18:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На военных учениях в Беларуси заметили украинский бронеавтомобиль
Украинский бронеавомобиль КрАЗ Cobra во время военных учений в Беларуси. Фото: скриншот с ТВ страны
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Белорусские пропагандисты показали репортаж о военных учениях на белорусском полигоне "Осиповичский". В кадр попал украинский бронемобиль КрАЗ Cobra.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его словам, такой ББМ находится в составе 51-й гвардейской Оршанской Краснознаменной ордена Александра Невского артиллерийской бригады.

военные учения в Беларуси
Украинский бронеавомобиль КрАЗ Cobra во время военных учений в Беларуси. Фото: скриншот с ТВ страны

Кто передал украинскую технику Беларуси

"Исходя из этого кадра возникает вопрос к беларуской стороне, вы используете украинскую технику, захваченную российскими оккупантами в ходе полномасштабного вторжения в Украину в 2022, в северных областях? А вернуть не хотите ли? Или, за какие такие услуги вы эту технику получили от российских хозяев? Вопросов много, но ответ на них может быть один — когда-нибудь эта Cobra вернётся в свои родные леса", — заверил эксперт.

военная техника Украины в Беларуси
Скриншот сообщения

Напомним, оставшиеся в Беларуси члены ЧВК "Вагнер" никак не могут найти себе убежищ, ведь их никуда не хотят брать, даже в военные подразделения. Сейчас в РБ их насчитывается меньше тысячи.

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