На Вінниччині правоохоронці знайшли у лісі неушкоджений "шахед" — фото

Вибухотехніки біля ворожого дрона. Фото: Нацполіція

На Вінничині поліцейські вибухотехніки обстежили місця падіння чотирьох ворожих безпілотників. Один з ворожих апаратыв був практично неушкоджений.

Про це повідомила поліція Вінницької області у вівторок, 19 березня.

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17-18 березня до поліції надійшло чотири повідомлення про виявлення уламків БпЛА на території Вінницького, Гайсинського та Жмеринського районів.

"Один з виявлених дронів, який знайшли у лісі, був у нездетонованому стані", — повідомили в поліції.

Також в поліції додали, що уламки трьох "Шахедів", які розлетілись у радіусі 200 м від місця падіння, знайшли у полях.

Правоохоронці зазначили, що постраждалих людей чи пошкодження майна не було.

Поліцейські вибухотехніки обстежили місця падіння безпілотників. Після завершення процесу документування частини дронів будуть вилучені та знищені.

Правоохоронець оглядає уламки дрона. Фото: Нацполіція

Уламки збитого ворожого дрона. Фото: Нацполіція

Сапер у вирві посеред поля. Фото: Нацполіція

Раніше ми розповідали, що захисники повітряного простору знищили два ворожі дрони над Криворізьким районом. Уламки впали на житловий будинок.

Ворог знову атакував Україну БпЛА типу Shahed та керованими атаками. Повітряним силам вдалося збити 17 безпілотників.