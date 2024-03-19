В Винницкой области правоохранители нашли в лесу невредимый "шахед" — фото
В Винницкой области полицейские взрывотехники обследовали места падения четырех вражеских беспилотников. Один из вражеских аппаратов был практически невредим.
Об этом сообщила полиция Винницкой области во вторник, 19 марта.
Вражеские дроны упали в Винницкой области
17-18 марта в полицию поступило четыре сообщения об обнаружении обломков БпЛА на территории Винницкого, Гайсинского и Жмеринского районов.
"Одна из обнаруженных дронов, которую нашли в лесу, была в недетонированном состоянии", — сообщили в полиции.
Также в полиции добавили, что обломки трех "Шахедов", разлетевшихся в радиусе 200 м от места падения, были обнаружены в полях.
Правоохранители отметили, что пострадавших или повреждения имущества не было.
Полицейские взрывотехники обследовали места падения беспилотников. После завершения процесса документирования части дронов будут изъяты и уничтожены.
Ранее мы рассказывали, что защитники воздушного пространства уничтожили два вражеских дрона над Криворожским районом. Обломки рухнули на жилой дом.
Враг снова атаковал Украину БпЛА типа Shahed и управляемыми атаками. Воздушным силам удалось сбить 17 беспилотников.
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