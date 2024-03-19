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В Винницкой области правоохранители нашли в лесу невредимый "шахед" — фото

19 марта 2024 13:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Винницкой области правоохранители нашли в лесу невредимый "шахед" — фото
Взрывотехники возле вражеского дрона. Фото: Нацполиция
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Винницкой области полицейские взрывотехники обследовали места падения четырех вражеских беспилотников. Один из вражеских аппаратов был практически невредим.

Об этом сообщила полиция Винницкой области во вторник, 19 марта.

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17-18 марта в полицию поступило четыре сообщения об обнаружении обломков БпЛА на территории Винницкого, Гайсинского и Жмеринского районов.

"Одна из обнаруженных дронов, которую нашли в лесу, была в недетонированном состоянии", — сообщили в полиции.

Также в полиции добавили, что обломки трех "Шахедов", разлетевшихся в радиусе 200 м от места падения, были обнаружены в полях.

Правоохранители отметили, что пострадавших или повреждения имущества не было.

Полицейские взрывотехники обследовали места падения беспилотников. После завершения процесса документирования части дронов будут изъяты и уничтожены.

полиция
Правоохранитель осматривает обломки дрона. Фото: Нацполиция
полиция
Обломки сбитого вражеского дрона. Фото: Нацполиция
полиция
Сапер в воронке в поле. Фото: Нацполиция

Ранее мы рассказывали, что защитники воздушного пространства уничтожили два вражеских дрона над Криворожским районом. Обломки рухнули на жилой дом.

Враг снова   атаковал Украину БпЛА типа Shahed и управляемыми атаками. Воздушным силам удалось сбить 17 беспилотников.

война
полиция
Украина
Винницкая область
дрон Шахид-136
дроны

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