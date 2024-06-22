Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Волині під час ракетної атаки працювала ППО, але уламки розлетілися, — голова Волинської ОВА arrow

На Волині під час ракетної атаки працювала ППО, але уламки розлетілися, — голова Волинської ОВА

22 червня 2024 06:28
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Наслідки російської атаки на Волині вночі 22 червня
Уламок ракети РФ. Фото ілюстративне: vin.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Вибухи, які жителі Волинської області чули на світанку, 22 червня, — це робота сил ППО. Військові знищили ворожі цілі.

Про це сьогодні повідомив глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко

Читайте також:

В регіоні розкидані уламки збитих російських ракет 

Юрій Погуляйко не уточнив, де саме впали уламки, і чи є в регіоні пошкодження. Але постраждалих немає. 

"У повітряному просторі були ворожі цілі.
Наразі триває ліквідація наслідків падіння уламків. На щастя, постраждалих немає. Усі відповідні служби на місці та виконують свою роботу", — написав Погуляйко в Telegram.

Наслідки ракетної атаки на Волині
Скриншот Telegram/Юрій Погуляйко


Раніше ми писали, що пабліки почали повідомляти про гучні вибухи у Луцьку Волинської області приблизно пів на п'яту ранку. Також у ніч проти 22 червня Росія атакувала Івано-Франківськ. Мер міста Руслан Марцінків заявив, що у місцевих жителів повибивало вікна, пошкоджені дві вулиці.

обстріли
Волинська область
ППО
повітряна тривога
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони