Наслідки російської атаки на Волині вночі 22 червня

Уламок ракети РФ. Фото ілюстративне: vin.gov.ua

Вибухи, які жителі Волинської області чули на світанку, 22 червня, — це робота сил ППО. Військові знищили ворожі цілі.

Про це сьогодні повідомив глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

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Юрій Погуляйко не уточнив, де саме впали уламки, і чи є в регіоні пошкодження. Але постраждалих немає.

"У повітряному просторі були ворожі цілі.

Наразі триває ліквідація наслідків падіння уламків. На щастя, постраждалих немає. Усі відповідні служби на місці та виконують свою роботу", — написав Погуляйко в Telegram.

Скриншот Telegram/Юрій Погуляйко



Раніше ми писали, що пабліки почали повідомляти про гучні вибухи у Луцьку Волинської області приблизно пів на п'яту ранку. Також у ніч проти 22 червня Росія атакувала Івано-Франківськ. Мер міста Руслан Марцінків заявив, що у місцевих жителів повибивало вікна, пошкоджені дві вулиці.