Нічна ракетна атака 22 червня — в Івано-Франківську вибиті вікна на двох вулицях

Пошкоджені вікна в Івано-Франківську. Фото: t.me/martsinkiv_ONLINE

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що внаслідок ракетної атаки на місто в ніч проти 22 червня пошкоджень зазнали дві вулиці. У місцевих жителів повибивало вікна.

Про це Руслан Марцінків повідомив у Facebook.

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"На жаль, є пошкодження в Івано-Франківську на вулицях Берегова і Карпатська. За попередніми даними, обійшлось без жертв", — зазначив мер міста.

Пошкоджені вікна в Івано-Франківську. Фото: t.me/martsinkiv_ONLINE

Пошкоджені вікна в Івано-Франківську. Фото: t.me/martsinkiv_ONLINE

Пізніше Марцінків оприлюднив фото з місця пошкодження та уточнив, що є пошкодження житла та дитячого садка, де повибивало вікна.

Наслідки ракетної атаки в Івано-Франківську. Фото: t.me/martsinkiv_ONLINE

Наслідки ракетної атаки в Івано-Франківську. Фото: t.me/martsinkiv_ONLINE

"Аварійна бригада оперативно розпочне забивати вікна в оселях франківців. Компенсацію за вибиті вікна мешканці зможуть отримати, написавши заяву в ЦНАПі. Детально цей механізм повідомимо згодом", — додав міський голова Івано-Франківська.

Пошкоджені вікна в Івано-Франківську. Фото: t.me/martsinkiv_ONLINE

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа

Наслідки нічної ракетної атаки 22 червня

Нагадаємо, що в ніч проти суботи, 22 червня, Росія в черговий раз обстріляла Україну. Оголошували масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку та загрозу ударних БпЛА. Крім того, вночі Росія також підіймала винищувачі МіГ-31К та бомбардувальники Ту-95МС.

Також ми повідомляли про вибухи внаслідок ракетної атаки у Вінницькій, Івано-Франківській, Волинській та Львівській областях. На Львівщині ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури, через що зайнялася пожежа.

Додамо, що в Волинській області відпрацювали сили ППО по ворожих цілях. Наразі там триває ліквідація наслідків падіння уламків.