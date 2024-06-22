Вибухи в Івано-Франківській області вночі 22 червня — подробиці

Сильний вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: REUTERS

Вибухи в Івано-Франківській області зараз 22 червня пролунали внаслідок роботи сил протиповітряної оборони. Також звуки вибухів було чути в Вінницькій області. Росія вкотре атакує Україну крилатими ракетами, через що оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про роботу ППО в області повідомляє міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Telegram.

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Вибухи в Івано-Франківській області 22 червня

"Увага! В області працює ППО! Не фотографуємо і не знімаємо, не допомагаємо ворогу. Бережіть себе і близьких!" — зазначив Марцінків.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа

Таким чином в Івано-Франківській та інших областях триває масштабна повітряна тривога.

Карта воздушной тревоги в Украине 22 июня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вибухи під час повітряної тривоги в ніч проти 22 червня лунали й у Вінницькій області.

Також ми писали, що повітряна тривога в Україні триває близько двох годин. Російські загарбники атакують крилатими ракетами.