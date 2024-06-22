Взрывы в Ивано-Франковской области ночью 22 июня — подробности

Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: REUTERS

Взрывы в Ивано-Франковской области сейчас 22 июня прозвучали в результате работы сил противовоздушной обороны. Также звуки взрывов были слышны в Винницкой области. Россия в очередной раз атакует Украину крылатыми ракетами, из-за чего объявлена масштабная воздушная тревога.

О работе ПВО в области сообщает городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Telegram.

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Взрывы в Ивано-Франковской области 22 июня

"Внимание! В области работает ПВО! Не фотографируем и не снимаем, не помогаем врагу. Берегите себя и близких!" — отметил Марцинкив.

Скриншот сообщения из Telegram-канала мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива

Таким образом, в Ивано-Франковской и других областях продолжается масштабная воздушная тревога.

Карта воздушной тревоги в Украине 22 июня. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы во время воздушной тревоги в ночь на 22 июня звучали и в Винницкой области.

Также мы писали, что воздушная тревога в Украине длится уже около двух часов. Российские захватчики атакуют крылатыми ракетами.