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Сильные взрывы прогремели в Ивано-Франковской области

22 июня 2024 04:32
обновлено: 04:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Ивано-Франковской области ночью 22 июня — подробности
Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Ивано-Франковской области сейчас 22 июня прозвучали в результате работы сил противовоздушной обороны. Также звуки взрывов были слышны в Винницкой области. Россия в очередной раз атакует Украину крылатыми ракетами, из-за чего объявлена масштабная воздушная тревога.

О работе ПВО в области сообщает городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Telegram.

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Взрывы в Ивано-Франковской области 22 июня

"Внимание! В области работает ПВО! Не фотографируем и не снимаем, не помогаем врагу. Берегите себя и близких!" — отметил Марцинкив.

Взрывы в Ивано-Франковской области 22 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива

Таким образом, в Ивано-Франковской и других областях продолжается масштабная воздушная тревога.

Ракетный обстрел России 22 июня
Карта воздушной тревоги в Украине 22 июня. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы во время воздушной тревоги в ночь на 22 июня звучали и в Винницкой области.

Также мы писали, что воздушная тревога в Украине длится уже около двух часов. Российские захватчики атакуют крылатыми ракетами.

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