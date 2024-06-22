Вибухи у Луцьку вночі, 22 червня, що відомо

Вибухи у Луцьку, — ЗМІ
22 червня 2024 04:33
Чорний дим після вибуху. Фото ілюстративне: kl.informator.ua
Під час масштабної повітряної тривоги у Луцьку Волинської області прогриміли вибухи.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Вибухи у Луцьку 22 червня
Про гучні вибухи пабліки почали повідомляти приблизно пів на п'яту ранку.
Кількома хвилинами раніше стало відомо, що у місто може влучити російська ракета.
Відбій тривоги у Луцьку оголосили близько п'ятої ранку.
Нагадаємо, голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив про влучання в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури в регіоні в ніч проти 22 червня. Цієж ночі вибухи чули жителі Івано-Франківської області. За словами мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, в регіоні успішно спрацювали сили ППО.
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