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Вибухи у Луцьку, — ЗМІ

22 червня 2024 04:33
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Вибухи у Луцьку вночі, 22 червня, що відомо
Чорний дим після вибуху. Фото ілюстративне: kl.informator.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Під час масштабної повітряної тривоги у Луцьку Волинської області прогриміли вибухи. 

Про це повідомляють місцеві ЗМІ

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Вибухи у Луцьку 22 червня 

Про гучні вибухи пабліки почали повідомляти приблизно пів на п'яту ранку. 

Вибухи в Луцьку вночі 22 червня
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Кількома хвилинами раніше стало відомо, що у місто може влучити російська ракета. 

Загроза ракетного удару в Луцьку
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Відбій тривоги у Луцьку оголосили близько п'ятої ранку. 

Відбій тривоги у Луцьку 22 червня
Скриншот Telegram/Юрій Погуляйко

Нагадаємо, голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив про влучання в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури в регіоні в ніч проти 22 червня. Цієж ночі вибухи чули жителі Івано-Франківської області. За словами мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, в регіоні успішно спрацювали сили ППО

вибух
обстріли
Луцьк
Волинська область
повітряна тривога
ракетний удар

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