Вибухи у Луцьку вночі, 22 червня, що відомо

Чорний дим після вибуху. Фото ілюстративне: kl.informator.ua

Під час масштабної повітряної тривоги у Луцьку Волинської області прогриміли вибухи.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи у Луцьку 22 червня

Про гучні вибухи пабліки почали повідомляти приблизно пів на п'яту ранку.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Кількома хвилинами раніше стало відомо, що у місто може влучити російська ракета.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Відбій тривоги у Луцьку оголосили близько п'ятої ранку.

Скриншот Telegram/Юрій Погуляйко

Нагадаємо, голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив про влучання в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури в регіоні в ніч проти 22 червня. Цієж ночі вибухи чули жителі Івано-Франківської області. За словами мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, в регіоні успішно спрацювали сили ППО.