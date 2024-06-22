Ракетна атака на Україну 22 червня — Польща підійняла винищувачі F-16

Винищувачі F-16. Ілюстративне фото: af.mil

Польща підійняла в небо свої винищувачі F-16 у зв'язку з масовою ракетною атакою Росії на Україну в ніч проти суботи, 22 червня. Йдеться про російський обстріл крилатими ракетами, "шахедами" та балістичними ракетами.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі Х.

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"Звертаємо увагу, що в південно-східній частині країни можливий підвищений рівень шуму, пов’язаний з початком польотів польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі", — зазначили в Командуванні.

Як повідомляють військові, "спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації РФ, пов’язана з ударами з використанням крилатих ракет, БпЛА типу ШАХЕД і балістичних ракет, які завдають ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на західній території України".

Також в польських ЗС нагадали, що остання потужна атака, під час якої Росія завдавала ударів і по західних областях України, відбулася в ніч проти 14 червня.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування Польщі постійно моніторить ситуацію", — додали військові.

Скриншот повідомлення зі сторінки в соцмережі Х Оперативного командування Збройних сил Польщі

Як відомо, Польща традиційно підіймає в небо літаки у випадку чергової російської атаки на Україну.

Нагадаємо, що в ніч проти суботи, 22 червня, Росія знову вдалася до комбінованої атаки на Україну. Зокрема, повітряна тривога була пов'язана з загрозою ударних БпЛА та крилатих ракет. Також під час повітряної тривоги лунали вибухи в Вінницькій, Івано-Франківській та Волинській областях.