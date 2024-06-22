Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Масовий ракетний обстріл України — у Польщі знову злетіли F-16 arrow

Масовий ракетний обстріл України — у Польщі знову злетіли F-16

22 червня 2024 05:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ракетна атака на Україну 22 червня — Польща підійняла винищувачі F-16
Винищувачі F-16. Ілюстративне фото: af.mil
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Польща підійняла в небо свої винищувачі F-16 у зв'язку з масовою ракетною атакою Росії на Україну в ніч проти суботи, 22 червня. Йдеться про російський обстріл крилатими ракетами, "шахедами" та балістичними ракетами.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі Х.

Читайте також:

У Польщі злетіли винищувачі 22 червня

"Звертаємо увагу, що в південно-східній частині країни можливий підвищений рівень шуму, пов’язаний з початком польотів польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі", — зазначили в Командуванні.

Як повідомляють військові, "спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації РФ, пов’язана з ударами з використанням крилатих ракет, БпЛА типу ШАХЕД і балістичних ракет, які завдають ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на західній території України".

Також в польських ЗС нагадали, що остання потужна атака, під час якої Росія завдавала ударів і по західних областях України, відбулася в ніч проти 14 червня.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування Польщі постійно моніторить ситуацію", — додали військові.

Польщазнову підняла в небо винищувачі 22 червня
Скриншот повідомлення зі сторінки в соцмережі Х Оперативного командування Збройних сил Польщі

Як відомо, Польща традиційно підіймає в небо літаки у випадку чергової російської атаки на Україну.

Нагадаємо, що в ніч проти суботи, 22 червня, Росія знову вдалася до комбінованої атаки на Україну. Зокрема, повітряна тривога була пов'язана з загрозою ударних БпЛА та крилатих ракет. Також під час повітряної тривоги лунали вибухи в Вінницькій, Івано-Франківській та Волинській областях.

Польща
Україна
обстріли
повітряна тривога
ракети
війна в Україні
війна
Росія
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони