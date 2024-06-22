Ракетная атака на Украину 22 июня — Польша подняла истребители F-16

Истребители F-16. Иллюстративное фото: af.mil

Польша подняла в небо свои истребители F-16 в связи с массовой ракетной атакой России на Украину в ночь на субботу, 22 июня. Речь идет об российском обстреле крылатыми ракетами, "шахедами" и баллистическими ракетами.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

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"Обращаем внимание, что в юго-восточной части страны возможен повышенный уровень шума, связанный с началом полетов польских и союзнических самолетов в нашем воздушном пространстве", — отметили в Командовании.

Как сообщают военные, "наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации РФ, связанная с ударами с использованием крылатых ракет, БпЛА типа ШАХЭД и баллистических ракет, наносящих удары по объектам, расположенным, в частности, на западной территории Украины".

Также в польских ВС напомнили, что последняя мощная атака, во время которой Россия наносила удары и по западным областям Украины, произошла в ночь на 14 июня.

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, а Оперативное командование Польши постоянно мониторит ситуацию", — добавили военные.

Скриншот сообщения со страницы в соцсети Х Оперативного командования Вооруженных сил Польши

Как известно, Польша традиционно поднимает в небо самолеты в случае очередной российской атаки на Украину.

Напомним, что в ночь на субботу, 22 июня, Россия снова прибегла к комбинированной атаке на Украину. В частности, воздушная тревога была связана с угрозой ударных БпЛА и крылатых ракет. Также во время воздушной тревоги раздавались взрывы в Винницкой, Ивано-Франковской и Волынской областях.