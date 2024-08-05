Бригада "Буревій" веде бій перед позиціями ворога — ефектне відео від МВС

Техніка бригади "Буревій" веде вогонь трасувальними кулями. Фото: скриншот

В Міністерстві внутрішніх справ України показали бойову роботу бійців батальйону оперативного призначення "Хорив", який входить до складу "Гвардії наступу "Буревій". Бойова машина бійців провела вогневі стрільби фактично перед позиціями ворога.

Ефектні кадри роботи підрозділу показала пресслужба правоохоронного відомства у понеділок, 5 серпня.

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На опублікованих кадрах видно, що машина веде вогонь трасувальними кулями. Водночас де саме було зняте відео, у відомстві не уточнили.

"Наша техніка — це серйозний аргумент у бою", — підписали відео бійці.