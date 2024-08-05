Бригада "Буревій" ведет бой перед позициями врага — эффектное видео от МВД

На поражение — МВД показало эффектные кадры работы бригады "Буревій" перед позициями врага
5 августа 2024 13:36
Техника бригады "Буревій" ведет огонь трассирующими пулями. Фото: скриншот
В Министерстве внутренних дел Украины показали боевую работу бойцов батальона оперативного назначения "Хорив", который входит в состав "Гвардії наступу "Буревій". Боевая машина бойцов провела огневые стрельбы фактически перед позициями врага.
Эффектные кадры работы подразделения показала пресс-служба правоохранительного ведомства в понедельник, 5 августа.
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На опубликованных кадрах видно, что машина ведет огонь трассирующими пулями. В то же время, где именно было снято видео, в ведомстве не уточнили.
"Наша техника — это серьезный аргумент в бою", — подписали видео бойцы.
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