На Запорізькому напрямку ліквідовано російського терориста "Бабая"
Сьогодні, 19 жовтня, з’явилася інформація про смерть російського терориста "Бабая". Збройні сили України ліквідували одіозного бойовика на Запорізькому напрямку.
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
Ліквідація бойовика
Російського окупанта Олександра Можаєва, відомого за прізвиськом "Бабай", який був символом війни на Донбасі у 2014 році, було ліквідовано на Запоріжжі.
"Александр Можаев "Бабай" нарешті добігався. Дякую воїнам на Запорізькому напрямку", —написав Штефан.
Хто такий "Бабай"
Олександр Можаєв народився у 1977 році у місті Білоріченськ, що знаходиться на території Росії. Від 1990-х років він був членом козацької групи, відомої як "Вовча сотня".
Його ім'я стало відомим під час анексії Криму і війни на сході України, де він очолював вищезгадану групу. У 2014 році Можаєв покинув Донбас через конфлікти з іншими бойовиками. Його фотографія стала символом "руського міра". Також про нього було знято пропагандистський відеокліп на пісню про Бабая, який налякав НАТО.
"Цей ідейний "сєпар" і мародер в одному флаконі з 2014 року воював з підрозділом Гіркина і ще тоді волав, що дійде до Києва", — написав журналіст Андрій Цаплієнко.
Пізніше Можаєв переїхав до Краснодарського краю в Росії, де його засудили за марихуану. Проте, Бабай уникнув покарання у в'язниці, сплативши штраф. Під час початку повномасштабної війни в Україні, Можаєв знову повернувся на українську територію.
Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи у будинку, куди 18 жовтня влучила російська ракета. Внаслідок атаки п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро — дістали поранення.
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