На Запорізькому напрямку ліквідовано російського терориста "Бабая"

Бойовик Олександр Можаєв. Фото: відкриті джерела

Сьогодні, 19 жовтня, з’явилася інформація про смерть російського терориста "Бабая". Збройні сили України ліквідували одіозного бойовика на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Читайте також:

Ліквідація бойовика

Російського окупанта Олександра Можаєва, відомого за прізвиськом "Бабай", який був символом війни на Донбасі у 2014 році, було ліквідовано на Запоріжжі.

"Александр Можаев "Бабай" нарешті добігався. Дякую воїнам на Запорізькому напрямку", —написав Штефан.

Скріншот допису Штефана. Фото: Telegram-канал Анатолія Штефана

Хто такий "Бабай"

Олександр Можаєв народився у 1977 році у місті Білоріченськ, що знаходиться на території Росії. Від 1990-х років він був членом козацької групи, відомої як "Вовча сотня".

Його ім'я стало відомим під час анексії Криму і війни на сході України, де він очолював вищезгадану групу. У 2014 році Можаєв покинув Донбас через конфлікти з іншими бойовиками. Його фотографія стала символом "руського міра". Також про нього було знято пропагандистський відеокліп на пісню про Бабая, який налякав НАТО.

"Цей ідейний "сєпар" і мародер в одному флаконі з 2014 року воював з підрозділом Гіркина і ще тоді волав, що дійде до Києва", — написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Пізніше Можаєв переїхав до Краснодарського краю в Росії, де його засудили за марихуану. Проте, Бабай уникнув покарання у в'язниці, сплативши штраф. Під час початку повномасштабної війни в Україні, Можаєв знову повернувся на українську територію.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи у будинку, куди 18 жовтня влучила російська ракета. Внаслідок атаки п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро — дістали поранення.