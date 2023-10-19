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На Запорожском направлении ликвидирован российский террорист "Бабай"

19 октября 2023 12:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Запорожском направлении ликвидирован российский террорист "Бабай"
Боевик Александр Можаев. Фото: открытые источники
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сегодня, 19 октября, появилась информация о смерти российского террориста "Бабая". Вооруженные силы Украины ликвидировали одиозного боевика на Запорожском направлении.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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Российский оккупант Александр Можаев, известный по прозвищу "Бабай", который был символом войны на Донбассе в 2014 году, был ликвидирован на Запорожье.

"Александр Можаев "Бабай" наконец-то добегался. Спасибо воинам на Запорожском направлении" , — написал Штефан.

Скриншот сообщения
Скриншот сообщения Штефана. Фото: Telegram-канал Анатолия Штефана

Кто такой "Бабай"

Александр Можаев родился в 1977 году в городе Белореченск, расположенном на территории России. С 1990-х он был членом казацкой группы, известной как "Волчья сотня".

Его имя стало известно во время аннексии Крыма и войны на востоке Украины, где он возглавлял вышеупомянутую группу. В 2014 году Можаев покинул Донбасс из-за конфликтов с другими боевиками. Его фотография стала символом "русского мира". Также о нем был снят пропагандистский видеоклип, напугавший НАТО, на песню о Бабае.

"Этот идейный "сепар" и мародер в одном флаконе с 2014 года воевал с подразделением Гиркина и еще тогда кричал, что дойдет до Киева" , — написал журналист Андрей Цаплиенко.

Позже Можаев переехал в Краснодарский край в России, где его осудили за марихуану. Однако Бабай избежал наказания в тюрьме, уплатив штраф. Во время начала полномасштабной войны в Украине Можаев снова вернулся на украинскую территорию.

Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы в доме, куда 18 октября попала российская ракета. В результате атаки пять человек погибли, еще пятеро — получили ранения.

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