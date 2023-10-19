На Запорожском направлении ликвидирован российский террорист "Бабай"
Сегодня, 19 октября, появилась информация о смерти российского террориста "Бабая". Вооруженные силы Украины ликвидировали одиозного боевика на Запорожском направлении.
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Ликвидация боевика
Российский оккупант Александр Можаев, известный по прозвищу "Бабай", который был символом войны на Донбассе в 2014 году, был ликвидирован на Запорожье.
"Александр Можаев "Бабай" наконец-то добегался. Спасибо воинам на Запорожском направлении" , — написал Штефан.
Кто такой "Бабай"
Александр Можаев родился в 1977 году в городе Белореченск, расположенном на территории России. С 1990-х он был членом казацкой группы, известной как "Волчья сотня".
Его имя стало известно во время аннексии Крыма и войны на востоке Украины, где он возглавлял вышеупомянутую группу. В 2014 году Можаев покинул Донбасс из-за конфликтов с другими боевиками. Его фотография стала символом "русского мира". Также о нем был снят пропагандистский видеоклип, напугавший НАТО, на песню о Бабае.
"Этот идейный "сепар" и мародер в одном флаконе с 2014 года воевал с подразделением Гиркина и еще тогда кричал, что дойдет до Киева" , — написал журналист Андрей Цаплиенко.
Позже Можаев переехал в Краснодарский край в России, где его осудили за марихуану. Однако Бабай избежал наказания в тюрьме, уплатив штраф. Во время начала полномасштабной войны в Украине Можаев снова вернулся на украинскую территорию.
Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы в доме, куда 18 октября попала российская ракета. В результате атаки пять человек погибли, еще пятеро — получили ранения.
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