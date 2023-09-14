"На жаль, не дуже чують": Антонов розповів про спроби створити нову "Мрію"

Командир літака АН-225 Дмитро Антонов на тлі ще цілої "Мрії". Фото: "Вечірній Київ"

Командир літака АН-225 "Мрія" Дмитро Антонов заявив, що намагається вести перемовини з виробниками авіаційних промисловостей щодо створення нового літака. Однак за його словами, компанії "на жаль, не дуже чують".

Про це Антонов розповів в ефірі програми "Невідворотне покарання".

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Так, командир АН-225 зазначив, що наразі робить усе, що в його силах, аби Україна мала нову "Мрію".

"Я працюю над цим. Зараз, поки йде війна, ми можемо робити теоретичну частину, працювати з виробниками авіаційних промисловостей, такими як Boeing та Airbus і просити допомоги зробити ті системи, яких не вистачає, і які треба інсталювати в нову "Мрію". Але, на жаль, не дуже чують", — розповів Антонов.

Він додав, коли закінчиться війна, то сів би за кермо нової "Мрії".

Також Антонов поділився спогадами про те, як вперше побачив зруйнований росіянами літак АН-225. Він не міг усвідомити, що "Мрії" більше немає.

"Це було першого квітня 2022 року. Вранці мені зателефонував Олександр Загородній (журналіст, який під час подій у Гостомелі перебував поблизу. — Ред.), сказав, що час їхати в Гостомель. Сказав, що там нікого нема. І ми поїхали манівцями і самими першими з усіх, нікого там не було…. Я до цього часу, чесно кажучи, ще не вірив, що "Мрії" немає, як всі потім побачили. Ми прийшли, я побачив і сказав, що в нас цього літака на жаль вже немає", — з болем згадав командир.

Нагадаємо, що росіяни обстрілювали аеродром з українською "Мрією", що в Гостомелі, абсолютно хаотично. Так, у хвості літака виявили нерозірвану ракету, яка була там з 24 лютого 2022 року.

Також ми повідомляли, що в мережі з'явилися ексклюзивні кадри того, який вигляд має АН-225 "Мрія" зараз. Наразі фахівці ДП "Антонов" знімають ті деталі, які збереглися. Вони можуть допомогти у розробці нової версії літака, якщо ухвалять таке рішення.

Додамо, що, як відомо, з початку повномасштабного вторгнення українське небо закрили для цивільних літаків. Однак, відновлення пасажирських авіаперевезень можливе за двох умов.