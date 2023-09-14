"К сожалению, не очень слышат": Антонов рассказал о попытках создать новую "Мрию"

Командир самолета Ан-225 Дмитрий Антонов на фоне еще целой "Мрии". Фото: "Вечерний Киев"

Командир самолета АН-225 "Мрия" Дмитрий Антонов заявил, что пытается вести переговоры с производителями авиационных промышленностей по созданию нового самолета. Однако, по его словам, компании "к сожалению, не очень слышат".

Об этом Антонов рассказал в эфире программы "Невидворотне покарання".

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Так, командир АН-225 отметил, что сейчас делает все, что в его силах, чтобы у Украины была новая "Мрия".

"Я работаю над этим. Сейчас, пока идет война, мы можем делать теоретическую часть, работать с производителями авиационных промышленностей, такими как Boeing и Airbus и просить помощи сделать те недостающие системы и которые нужно инсталлировать в новую "Мрию". Но, к сожалению, не очень слышат", — рассказал Антонов.

Он добавил, когда закончится война, то сел бы за руль новой "Мечты".

Также Антонов поделился воспоминаниями о том, как впервые увидел разрушенный россиянами самолет Ан-225. Он не мог понять, что "Мрии" больше нет.

"Это было первого апреля 2022 года. Утром мне позвонил по телефону Александр Загородний (журналист, который во время событий в Гостомеле находился поблизости. — Ред.), сказал, что пора ехать в Гостомель. Сказал, что там никого нет. И мы поехали окольными путями и самыми первыми из всех, никого там не было… Я до сих пор, честно говоря, еще не верил, что "Мрии" нет, как все потом увидели. Мы пришли, я увидел и сказал, что у нас этого самолета к сожалению уже нет", — с болью вспомнил командир.

Напомним, что россияне обстреливали аэродром с украинской "Мрией" в Гостомеле абсолютно хаотично. Так, в хвосте самолета была обнаружена неразорванная ракета, которая была там с 24 февраля 2022 года.

Также мы сообщали, что в сети появились эксклюзивные кадры того, как выглядит АН-225 "Мрия" сейчас. Специалисты ГП "Антонов" снимают те детали, которые сохранились. Они могут помочь в разработке новой версии самолета, если будет принято такое решение.

Добавим, как известно, с начала полномасштабного вторжения украинское небо закрыли для гражданских самолетов. Однако возобновление пассажирских авиаперевозок возможно при двух условиях.