На знищеному кораблі "Новочеркаськ" були іранські "шахеди"

Корабель "Новочеркаськ". Фото: росЗМІ

На борту знищеного російського корабля "Новочеркаськ" були іранські дрони Shahed. Окупанти планували використати цей великий десантний корабель в операціях із захоплення Одеської та Миколаївської області.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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"ВДК "Новочеркаськ" вперше атакований у порту Бердянська у березні 2022 року, а остаточно знищений Силами оборони України 26 грудня 2023 року. На борту корабля були БпЛА Shahed, які РФ використовує для атак на українські міста", — йдеться у повідомленні.

У Центрі уточнили, що ворог планував використати цей корабель у десантних операціях із захоплення узбережжя Одеської та Миколаївської областей.

"Сьогодні ворожі ВДК використовуються для логістичних цілей: перекидання особового складу, військової техніки і боєприпасів між портами РФ і тимчасово окупованими територіями України", — зазначили у Центрі стратегічних комунікацій.

Загалом напередодні повномасштабного вторгнення Росія додатково перекинула у Чорне море шість ВДК з Північного і Балтійського флотів, збільшивши угруповання кораблів цього класу до 13 одиниць.

"Сили оборони України завдали великих втрат російським ВДК. Знищено або пошкоджено "Саратов", "Цезар Куніков" (Чорноморський флот), "Оленегорський горняк" (Північний флот), "Мінськ" (Балтійський флот)", — зазначили у повідомленні Центру.

Скриншот

Нагадаємо, вночі 26 грудня в порту Феодосії Сили оборони України знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ".

У мережі вже зʼявилися перші кадри знищеного корабля.