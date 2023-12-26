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На уничтоженном корабле "Новочеркасск" были иранские "шахеды"

26 декабря 2023 13:40
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
На уничтоженном корабле "Новочеркасск" были иранские "шахеды"
Корабль "Новочеркасск". Фото: росСМИ
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

На борту уничтоженного российского корабля "Новочеркасск" были иранские дроны Shahed. Оккупанты планировали использовать этот большой десантный корабль в операциях по захвату Одесской и Николаевской области.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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"БДК "Новочеркасск" впервые атакован в порту Бердянска в марте 2022 года, а окончательно уничтожен Силами обороны Украины 26 декабря 2023 года. На борту корабля были БпЛА Shahed, которые РФ использует для атак на украинские города", — говорится в сообщении.

В Центре уточнили, что враг планировал использовать корабль в десантных операциях по захвату побережья Одесской и Николаевской областей.

"Сегодня враждебные БДК используются для логистических целей: опрокидывание личного состава, военной техники и боеприпасов между портами РФ и временно оккупированными территориями Украины", — отметили в Центре стратегических коммуникаций.

В общей сложности накануне полномасштабного вторжения Россия дополнительно перебросила в Черное море шесть БДК из Северного и Балтийского флотов, увеличив группировку кораблей этого класса до 13 единиц.

"Силы обороны Украины нанесли большие потери российским БДК. Уничтожены или повреждены "Саратов", "Цезарь Куников" (Черноморский флот), "Оленегорский горняк" (Северный флот), "Минск" (Балтийский флот)", — отметили в сообщении Центра.

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Скриншот

Напомним, ночью 26 декабря в феодосийском порту Силы обороны Украины уничтожили большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск".

У сети уже появились первые кадры уничтоженного корабля.

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