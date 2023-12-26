Знищення корабля у Феодосії — окупаційна влада Криму повідомила про загиблих

Потужна пожежа у порту в Феодосії. Фото: російські ЗМІ

Сьогодні вночі у Криму лунали сильні вибухи. В результаті вдалося знищити великий десантний корабель "Новочеркаськ" чорноморського флоту РФ. Окрім того, заявляють про одного загиблого та двох поранених.

Про це повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов.

Читайте також:

Вибухи у Феодосії: окупаційна влада розповіла про наслідки

Аксьонов заявив, що внаслідок атаки у Феодосії загинула одна людина, ще двоє — поранені. Окрім того, пошкоджено шість будівель, у них переважно вибиті вікна.

"Шестеро людей евакуйовано до пунктів тимчасового розміщення, решта мешканців розмістилася у рідних та знайомих. Транспортна інфраструктура працює у штатному режимі, обмежень щодо пасажирських перевезень немає", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в окупованому Криму знову було неспокійно. У ніч проти 26 грудня там зайнялася потужна пожежа. Місцеві повідомили про серію вибухів.

Водночас Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що в Криму вночі був знищений великий десантний корабель росіян "Новочеркаськ".

Відомо, що перша спроба атакувати ВДК "Новочеркаськ" була 24 березня 2022 року в порту окупованого Бердянська. Але сьогодні корабель окупантів вдалося добити.