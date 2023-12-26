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Уничтожение корабля в Феодосии — оккупационные власти Крыма сообщили о погибших

26 декабря 2023 09:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Уничтожение корабля в Феодосии — оккупационные власти Крыма сообщили о погибших
Мощный пожар в Феодосийском порту. Фото: российские СМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня ночью в Крыму раздавались сильные взрывы. В результате удалось уничтожить крупный десантный корабль "Новочеркасск" черноморского флота РФ. Кроме того, заявляют об одном погибшем и двух раненых.

Об этом сообщил гаулейтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

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Аксенов заявил, что в результате атаки в Феодосии погиб один человек, еще двое ранены. Кроме того, повреждены шесть домов, в них преимущественно выбиты окна.

"Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жители разместились у родных и знакомых. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет", — говорится в сообщении.

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Напомним, что в оккупированном Крыму снова было неспокойно. В ночь на 26 декабря там загорелся мощный пожар. Местные сообщили о серии взрывов.

В то же время Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что в Крыму ночью был уничтожен большой десантный корабль россиян "Новочеркасск".

Известно, что первая попытка атаковать ВДК "Новочеркасск" была 24 марта 2022 года в порту Бердянска. Но сегодня корабль оккупантов удалось добить.

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