Уничтожение корабля в Феодосии — оккупационные власти Крыма сообщили о погибших
Сегодня ночью в Крыму раздавались сильные взрывы. В результате удалось уничтожить крупный десантный корабль "Новочеркасск" черноморского флота РФ. Кроме того, заявляют об одном погибшем и двух раненых.
Об этом сообщил гаулейтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов.
Взрывы в Феодосии: оккупационные власти рассказали о последствиях
Аксенов заявил, что в результате атаки в Феодосии погиб один человек, еще двое ранены. Кроме того, повреждены шесть домов, в них преимущественно выбиты окна.
"Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жители разместились у родных и знакомых. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет", — говорится в сообщении.
Напомним, что в оккупированном Крыму снова было неспокойно. В ночь на 26 декабря там загорелся мощный пожар. Местные сообщили о серии взрывов.
В то же время Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что в Крыму ночью был уничтожен большой десантный корабль россиян "Новочеркасск".
Известно, что первая попытка атаковать ВДК "Новочеркасск" была 24 марта 2022 года в порту Бердянска. Но сегодня корабль оккупантов удалось добить.
Читайте Новини.LIVE!