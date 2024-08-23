Над окупованими територіями прикордонники підняли прапор України — відео

Український прапор над окупованою територією. Фото: скриншот

Українські прикордонники встановили державний прапор України над окупованими територіями. Подію присвятили на честь святкування Дня державного прапора, а саме знамено туди доставили дроном.

Зворушливі кадри показали у пресслужбі ДПСУ четвер, 23 серпня.

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Водночас де саме встановили полотно, прикордонники не сказали.

День Державного прапора України — що відомо

Наголосимо, що 23 серпня, напередодні Дня Незалежності, Україна святкує День державного прапора. Свої привітання з державним святом вже виловили президент України Володимир Зеленський, головком ЗСУ Олександр Сирський, ексголовнокомандувач Валерій Залужний та екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

Також бійці показали кадри, відзняті під час операції з деокупації українських територій, де також підняли державне знамено. А також партизани намалювали українські прапори на площі неподалік 122-ї гімназії, шахти Заперевальної, вулиць Данилевського, Горностаївської та Андропова у тимчасово окупованому Донецьку.