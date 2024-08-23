Над оккупированными территориями пограничники подняли флаг Украины — видео

Украинский флаг над оккупированной территорией. Фото: скриншот

Украинские пограничники установили государственный флаг Украины над оккупированными территориями. Событие посвятили в честь празднования Дня государственного флага, а именно знамя туда доставили дроном.

Трогательные кадры показали в пресс-службе ГПСУ четверг, 23 августа.

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В то же время, где установили полотно, пограничники не сказали.

День Государственного флага Украины — что известно

Отметим, что 23 августа, в канун Дня Независимости, Украина празднует День государственного флага. Свои поздравления с государственным праздником уже выловили президент Украины Владимир Зеленский, главком ВСУ Александр Сырский, экс-главнокомандующий Валерий Залужный и экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

Также бойцы показали кадры, снятые во время операции по деоккупации украинских территорий, где также подняли государственное знамя. А также партизаны нарисовали украинские флаги на площади недалеко от 122-й гимназии, шахты Заперевальной, улиц Данилевского, Горностаевской и Андропова во временно оккупированном Донецке.