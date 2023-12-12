Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Надії не виправдались — Данілов про контрнаступ ЗСУ arrow

Надії не виправдались — Данілов про контрнаступ ЗСУ

12 грудня 2023 12:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Надії не виправдались — Данілов про контрнаступ ЗСУ
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: LIGA.net
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що очікування України від контрнаступу ЗСУ не виправдалися. Зараз ситуація на фронті "досить складна", однак це не означає програшу у війні.

Про це Олексій Данілов заявив в інтерв'ю BBC.

Читайте також:

Контрнаступ ЗСУ — чи виправдались очікування українського керівництва

Данілов заявив, що контрнаступ ЗСУ не виправдав надій, однак це не означає, що Україна програє війну проти Росії.

"У травні кожен громадянин нашої країни хотів, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Були надії, але вони не справдилися. Те, що ми вже два роки захищаємо свою країну, це вже велика перемога", — наголосив він. 

Окрім того, секретар РНБО додав, що "всі люди іноді помиляються" і нічого страшного в цьому немає. За його словами, ситуація на фронті зараз "дуже складна" і старі військові підручники, зокрема натовські, "необхідно відправити назад до архівів".

Попри це Україна не зупиниться та продовжить боротись за свою свободу та незалежність. 

Нагадаємо, нещодавно експерти одного з закордонних видань впевнено назвали "найкоротший шлях до перемоги України". Вони вважають, що це Крим. 

Також ми писали, що українські підрозділи провели успішні локальні контратаки, позбавивши російські війська повного контролю над селом Степове, що поблизу Авдіївки. Саме тут росіяни намагаються оточити Авдіївку та її промзону. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі