Надії не виправдались — Данілов про контрнаступ ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: LIGA.net

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що очікування України від контрнаступу ЗСУ не виправдалися. Зараз ситуація на фронті "досить складна", однак це не означає програшу у війні.

Про це Олексій Данілов заявив в інтерв'ю BBC.

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Данілов заявив, що контрнаступ ЗСУ не виправдав надій, однак це не означає, що Україна програє війну проти Росії.

"У травні кожен громадянин нашої країни хотів, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Були надії, але вони не справдилися. Те, що ми вже два роки захищаємо свою країну, це вже велика перемога", — наголосив він.

Окрім того, секретар РНБО додав, що "всі люди іноді помиляються" і нічого страшного в цьому немає. За його словами, ситуація на фронті зараз "дуже складна" і старі військові підручники, зокрема натовські, "необхідно відправити назад до архівів".

Попри це Україна не зупиниться та продовжить боротись за свою свободу та незалежність.

Нагадаємо, нещодавно експерти одного з закордонних видань впевнено назвали "найкоротший шлях до перемоги України". Вони вважають, що це Крим.

Також ми писали, що українські підрозділи провели успішні локальні контратаки, позбавивши російські війська повного контролю над селом Степове, що поблизу Авдіївки. Саме тут росіяни намагаються оточити Авдіївку та її промзону.