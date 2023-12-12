Надежды не оправдались — Данилов о контрнаступлении ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: LIGA.net

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ожидания Украины от контрнаступления ВСУ не оправдались. Сейчас ситуация на фронте достаточно сложная, однако это не означает проигрыша в войне.

Об этом Алексей Данилов заявил в интервью BBC.

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Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд, однако это не означает, что Украина проигрывает войну против России.

"В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы война закончилась как можно быстрее. Были надежды, но они не сбылись. То, что мы уже два года защищаем свою страну, это уже большая победа", — подчеркнул он.

Кроме того, секретарь СНБО добавил, что "все люди иногда ошибаются", и ничего страшного в этом нет. По его словам, ситуация на фронте сейчас "очень сложная" и старые военные учебники, в том числе натовские, "необходимо отправить обратно в архивы".

Но несмотря на это, Украина не остановится и продолжит бороться за свою свободу и независимость.

Напомним, недавно эксперты одного из зарубежных изданий уверенно назвали "кратчайший путь к победе Украины". Они считают, что это Крым.

Также мы писали, что украинские подразделения провели успешные локальные контратаки, лишив российские войска полного контроля над селом Степовое вблизи Авдеевки. Именно здесь россияне пытаются оцепить Авдеевку и ее промзону.