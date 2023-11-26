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Наєв попередив про загрозу розширення війни за межі Півдня та Сходу

26 листопада 2023 18:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Наєв попередив про загрозу розширення війни за межі Півдня та Сходу
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Фото: Пресцентр ООС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв висловив побоювання, що війна між Росією та Україною може поширитися за межі східних та південних регіонів України. Це може статися, якщо Росія продовжить збільшувати свої військові потужності та технологічні можливості з підтримкою своїх союзників, тоді як Україна зазнає скорочення допомоги від міжнародних партнерів.

Про це Наєв повідомив в інтерв'ю ABC News.

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Війна може розширитися за межі Півдня та Сходу України

Наєв стверджує, що нинішня війна — це боротьба за ресурси. За його словами, РФ отримує підтримку від так званої Осі зла, включаючи Північну Корею та Іран.

"У той час, як ми, Україна, покладаємось на допомогу від наших міжнародних партнерів, зокрема в галузі протиповітряної оборони, щоб протистояти Росії", — говорить Наєв.

Військовий також наголосив, що зменшення зовнішньої підтримки негативно вплине на оборонну спроможність України, але підтвердив готовність країни продовжувати боротьбу з використанням наявних ресурсів. При цьому Наєв застеріг від наслідків посилення військової та технологічної могутності Росії за допомогою її союзників, вказуючи на потенційне розширення зони військових дій за межі Сходу та Півдня України.

"Ми готові до цього. Ми зміцнюємо оборону, встановлюємо мінні поля та тренуємо наші війська", — додав він.

Скільки дронів Росія використала проти України за два місяці

ABC News зазначило, що, згідно з інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, за останні два місяці Росія використала понад 800 безпілотників над Україною та має в резерві близько 870 ракет для масованих ударів по енергетичній інфраструктурі країни.

"Технології відіграють ключову роль. Цілі, для поразки яких раніше вимагалося до 100 снарядів за старими радянськими технологіями, тепер можуть бути знищені з використанням значно меншої кількості боєприпасів завдяки західним технологіям. Таким чином, технологічна перевага часто важливіша за чисельність. І я хочу підкреслити, наскільки важлива для нас ця допомога", — заявив Наєв.

Нагадаємо, що російські окупанти 25 листопада атакували Україну рекордною кількістю дронів. Наші захисники збили ворожі цілі, проте уламки БПЛА все одно завдали шкоди громадянській інфраструктурі Києва.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував рекордну атаку "шахедів" РФ на Київ. За його словами, "це війна".

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