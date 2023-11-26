Наев предупредил об угрозе расширения войны за пределы Юга и Востока

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Фото: Пресс-центр ООС

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев выразил опасение, что война между Россией и Украиной может распространиться за пределы восточных и южных регионов Украины. Это может произойти, если Россия продолжит увеличивать свои военные мощности и технологические возможности с поддержкой своих союзников, в то время как Украина будет испытывать сокращение помощи от международных партнеров.

Об этом Наев сообщил в интервью ABC News.

Читайте также:

Война может расшириться за пределы Юга и Востока Украины

Наев утверждает, что нынешняя война — это борьба за ресурсы. По его словам, РФ получает поддержку от так называемой Оси зла, включая Северную Корею и Иран.

"В то время как мы, Украина, полагаемся на помощь от наших международных партнеров, в частности в области противовоздушной обороны, чтобы противостоять России", — говорит Наев.

Военный также подчеркнул, что уменьшение внешней поддержки негативно скажется на оборонной способности Украины, но подтвердил готовность страны продолжать борьбу с использованием имеющихся ресурсов. При этом Наев предостерег от последствий усиления военной и технологической мощи России с помощью ее союзников, указывая на потенциальное расширение зоны военных действий за пределы Востока и Юга Украины

"Мы готовы к этому. Мы укрепляем оборону, устанавливаем минные поля и тренируем наши войска", — добавил он.

Сколько дронов Россия использовала против Украины за два месяца

ABC News отметило, что, согласно информации Главного управления разведки Минобороны Украины, за последние два месяца Россия использовала более 800 беспилотников над Украиной и имеет в резерве около 870 ракет для массированных ударов по энергетической инфраструктуре страны.

"Технологии играют ключевую роль. Цели, для поражения которых ранее требовалось до 100 снарядов по старым советским технологиям, теперь могут быть уничтожены с использованием значительно меньшего количества боеприпасов благодаря западным технологиям. Таким образом, технологическое превосходство часто важнее численности. И я хочу подчеркнуть, насколько важна для нас эта помощь", — заявил Наев.

Напомним, что российские оккупанты 25 ноября атаковали Украину рекордным количеством дронов. Наши защитники сбили вражеские цели, однако обломки БпЛА все равно нанесли ущерб гражданской инфраструктуре Киева.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал рекордную атаку "шахедов" РФ на Киев. По его словам, "это война".