Військові злочини РФ 2023 - найбільші трагедії в Україні за рік

Влучання ракети в будинок у Дніпрі в січні 2023 року. Фото: УНІАН

Війну в Україні перестали вимірювати днями і місяцями — вона перетікає в роки. З ворогом бореться армія, народ та влада, однак Росія продовжує вбивати цивільне населення, запускаючи ракети та дрони по житлових будинках, кафе, площах. Вони не лише вбивають людей, а і створюють екологічні катастрофи, які мають ширшу географію, ніж територія Україні.

Найкривавіші злочини РФ на території нашої держави, про як не забудуть і за які не пробачать українці, — в матеріалі Новини.LIVE.

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14 січня. Багатоквартирний будинок у Дніпрі

Російська ракета влучила в багатоквартирний будинок у Дніпрі, стався обвал під’їзду. Це була атака ракетою Х-22, і на той момент командування ЗСУ заявило, що Україна не мала засобів для збиття таких ракет.

Теракт у Дніпрі 14 січня 2023 року. Фото: ДніпроОВА

Пошукові роботи на місці трагедії тривали три дні, весь цей час у місті був оголошений траур. Загинуло 46 людей, серед яких троє дітей, 80 людей отримали поранення.

Люди принесли до будинку іграшки на пів року з дня влучання ракети. Фото: Юрій Тинний

28 квітня. Ракетний удар по будинку в Умані

Дві російські ракети влучили в дев’ятиповерхівку рано вранці, коли мешканці будинку спали. Люди опинилися під завалами, які рятувальники розбирали майже цілий день. В результаті трагедії загинули 23 особи, серед яких шестеро дітей.

Розбір завалів в Умані. Фото: Новини.LIVE

Більше інформації у відео з місця події, де працювала кореспондентка Новини.LIVE.

6 червня. Підрив Каховської ГЕС

Російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС. Україна вважає це не лише воєнним злочином, а й актом екоциду. Під водою опинилися десятки населених пунктів, щонайменше 80, в найбільш небезпечній зоні перебувало 16 тисяч людей.

Підрив Каховської ГЕС. Фото: скриншот

Затоплення району внаслідок підриву Каховської ГЕС. Фото: з відкритих джерел

Деякі люди сиділи на дахах будинків і чекали на порятунок або хоча б на прісну воду, аби втамувати спрагу.

Евакуація людей з затопленої частини Херсона. Фото: МВС

Порятунком постраждалих займалися не лише рятувальники, а й волонтери з різних куточків країни. Зоозахисники виловлювали з води домашніх тварин і надавали їм першу допомогу.

Тварини вибираються з води. Фото: соцмережі

Частина людей отримали травми і під час евакуації, адже росія атакувала підтоплену частину Херсона, під обстрілами опинилися рятувальники та потерпілі в човнах.

Люди вибираються з затопленої частини міста. Фото: Zelenskiy_official

Евакуація чоловіка з затопленого будинку. Фото: соцмережі

За кілька днів наслідки екокатастрофи відчули на собі сусідні регіони — на берег Одеси викидало меблі та техніку, морська вода мала великий вміст прісної. На Дніпропетровщині фіксували масовий мор риби, у Запоріжжі обміліло Дніпро.

27 червня. Кафе у Краматорську

Краматорськ з початком повномасштабної війни став містом, заточеним під військових. Як вже відомо зараз, ракетний удар по кафе стався через інформацію від коригувальника. Загинули 13 людей, з них троє дітей, понад 60 отримали поранення.

Розтрощене кафе у Краматорську. Фото: Нацполіція

Рятувальники розбирають завали. Фото: Нацполіція

6 липня. Багатоквартирний будинок у Львові

Це була наймасштабніша атака на цивільну інфраструктуру Львова з початку російського вторгнення. Було пошкоджено понад 50 будівель — будинки, школи, гуртожиток. Внаслідок ракетного удару загинули 10 людей, поранення отримали 48.

Наслідки ракетного удару по Львову. Фото: з відкритих джерел

Рятувальники на місці "прильоту" у Львові. Фото: з відкритих джерел

7 серпня. Ракетний обстріл Покровська

У центр Покровська прилетіло дві ракети. Перша влучила в житловий будинок, а коли на місці працювали рятувальники, росіяни запустили другу ракету "Іскандер".

Палаючі будинки у Покровську. Фото: Павло Кириленко

В результаті загинули 10 людей, а 88 отримали поранення. Серед жертв та постраждалих були цивільні, а також правоохоронці та рятувальники.

Розбирання завалів у Покровську. Фото: Ігор Клименко

19 серпня. Ракетний удар по Чернігову

Росія завдала ракетного удару по центру Чернігова, влучання було в театр, а вибуховою хвилею пошкодило зупинку, будівлі суду, школи та багато житлових будинків та ресторанів.

Саме в той час в театрі відбувалася виставка виробників дронів, на якій було кілька десятків людей. Дехто з них травмувався через те, що не пішов в укриття. В місті була оголошена жалоба, кількість загиблих — семеро людей, поранених — понад сотня.

6 вересня. Обстріл ринку у Костянтинівці

Окупанти завдали удар по одному з ринків у Костянтинівці, пошкодивши щонайменше 27 торгівельних точок. Через удар зайнялася пожежа, яка зайняла площу понад 300 квадратних метрів. Загинуло 17 людей, понад 30 отримали поранення.

Обстріл ринку у Костянтинівці. Фото: МВС

5 жовтня. Ракетний удар по кафе в селі Гроза

Росіяни завдали ракетний удар по кафе у селі Гроза Куп’янського району. В той час там перебували односельчани, які зібралися на поминальний обід — поховали військового.

Ракетний удар по селу Гроза. Фото: з відкритих джерел

Чоловік біля загиблих у селі Гроза. Фото: Ігор Клименко

Загинуло 59 людей, серед них дитина. З числа загиблих 20 людей — рідні чоловіка, якого в той день поховали. Загалом у селі проживало 330 людей, і майже з кожної родини хтось був у кафе і загинув.

Підготовка до поховань у селі Гроза. Фото: скриншот

21 жовтня. Влучання в термінал "Нової пошти"

Ракета влучила в термінал компанії "Нова пошта", який розташовано на під’їзді до Харкова. Внаслідок цього загинули шість працівників, а поранення отримали щонайменше 17. Працівники не встигли добігти до укриття, адже тривога увімкнулася за секунду до "прильоту".

Ракетний удар по терміналу "Нової пошти". Фото: скріншот

3 листопада. Загибель 128-ї бригади

Ворог вдарив ракетою "Іскандер" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. В результаті загинули 19 військових. Це сталося у прифронтовому селі на Запоріжжі. В той момент військові вишикувалися для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії.

Загибель 128-ї бригади. Фото: з відкритих джерел

29 грудня. Масована ракетна атака по Україні

Ворог випустив близько 110 ракет по території України. Постраждала низка найбільших міст, а також і малі населені пункти.

У Києві збиті ворожі ракети впали у кількох районах — пошкоджено склади, будинок, метро. Є загиблі та поранені.

Ліквідація наслідків ворожої атаки у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Одесі руйнування зафіксували у багатоповерхівці. рятувальники зафіксували десятки поранених та загиблих.

Загорання будинку в Одесі 29 грудня. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок масованого ракетного обстрілу Харкова загинули троє осіб, ще тринадцятеро — поранено. Загалом в період з 05:00 до 08:00 по місту вдарили 22 рази.

У Дніпрі ворог влучив у торгівельно-розважальний центр і пологовий будинок. Внаслідок обстрілу загинуло п'ятеро людей. Також відомо про щонайменше 20 постраждалих.

Нагадаємо, Росія розпочала повномасштабну війну в Україні 24 лютого 2022 року. Відтоді ворог не лише веде бойові дії на лінії фронту, а вбиває мирне та цивільне населення по всій країні, застосовуючи ракети та дрони.

За даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, від 24 лютого 2022 року до 24 вересня 2023 року загинуло 27 449 цивільного населення України. Повітряні тривоги та ворожі "прильоти" в Україні тривають і досі.