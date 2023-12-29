Військові злочини РФ 2023 - найбільші трагедії в Україні за рік

Найкривавіші злочини Росії за 2023 рік — що пережила Україна
Війну в Україні перестали вимірювати днями і місяцями — вона перетікає в роки. З ворогом бореться армія, народ та влада, однак Росія продовжує вбивати цивільне населення, запускаючи ракети та дрони по житлових будинках, кафе, площах. Вони не лише вбивають людей, а і створюють екологічні катастрофи, які мають ширшу географію, ніж територія Україні.
Найкривавіші злочини РФ на території нашої держави, про як не забудуть і за які не пробачать українці, — в матеріалі Новини.LIVE.
14 січня. Багатоквартирний будинок у Дніпрі
Російська ракета влучила в багатоквартирний будинок у Дніпрі, стався обвал під’їзду. Це була атака ракетою Х-22, і на той момент командування ЗСУ заявило, що Україна не мала засобів для збиття таких ракет.
Пошукові роботи на місці трагедії тривали три дні, весь цей час у місті був оголошений траур. Загинуло 46 людей, серед яких троє дітей, 80 людей отримали поранення.
28 квітня. Ракетний удар по будинку в Умані
Дві російські ракети влучили в дев’ятиповерхівку рано вранці, коли мешканці будинку спали. Люди опинилися під завалами, які рятувальники розбирали майже цілий день. В результаті трагедії загинули 23 особи, серед яких шестеро дітей.
Більше інформації у відео з місця події, де працювала кореспондентка Новини.LIVE.
6 червня. Підрив Каховської ГЕС
Російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС. Україна вважає це не лише воєнним злочином, а й актом екоциду. Під водою опинилися десятки населених пунктів, щонайменше 80, в найбільш небезпечній зоні перебувало 16 тисяч людей.
Деякі люди сиділи на дахах будинків і чекали на порятунок або хоча б на прісну воду, аби втамувати спрагу.
Порятунком постраждалих займалися не лише рятувальники, а й волонтери з різних куточків країни. Зоозахисники виловлювали з води домашніх тварин і надавали їм першу допомогу.
Частина людей отримали травми і під час евакуації, адже росія атакувала підтоплену частину Херсона, під обстрілами опинилися рятувальники та потерпілі в човнах.
За кілька днів наслідки екокатастрофи відчули на собі сусідні регіони — на берег Одеси викидало меблі та техніку, морська вода мала великий вміст прісної. На Дніпропетровщині фіксували масовий мор риби, у Запоріжжі обміліло Дніпро.
27 червня. Кафе у Краматорську
Краматорськ з початком повномасштабної війни став містом, заточеним під військових. Як вже відомо зараз, ракетний удар по кафе стався через інформацію від коригувальника. Загинули 13 людей, з них троє дітей, понад 60 отримали поранення.
6 липня. Багатоквартирний будинок у Львові
Це була наймасштабніша атака на цивільну інфраструктуру Львова з початку російського вторгнення. Було пошкоджено понад 50 будівель — будинки, школи, гуртожиток. Внаслідок ракетного удару загинули 10 людей, поранення отримали 48.
7 серпня. Ракетний обстріл Покровська
У центр Покровська прилетіло дві ракети. Перша влучила в житловий будинок, а коли на місці працювали рятувальники, росіяни запустили другу ракету "Іскандер".
В результаті загинули 10 людей, а 88 отримали поранення. Серед жертв та постраждалих були цивільні, а також правоохоронці та рятувальники.
19 серпня. Ракетний удар по Чернігову
Росія завдала ракетного удару по центру Чернігова, влучання було в театр, а вибуховою хвилею пошкодило зупинку, будівлі суду, школи та багато житлових будинків та ресторанів.
Саме в той час в театрі відбувалася виставка виробників дронів, на якій було кілька десятків людей. Дехто з них травмувався через те, що не пішов в укриття. В місті була оголошена жалоба, кількість загиблих — семеро людей, поранених — понад сотня.
6 вересня. Обстріл ринку у Костянтинівці
Окупанти завдали удар по одному з ринків у Костянтинівці, пошкодивши щонайменше 27 торгівельних точок. Через удар зайнялася пожежа, яка зайняла площу понад 300 квадратних метрів. Загинуло 17 людей, понад 30 отримали поранення.
5 жовтня. Ракетний удар по кафе в селі Гроза
Росіяни завдали ракетний удар по кафе у селі Гроза Куп’янського району. В той час там перебували односельчани, які зібралися на поминальний обід — поховали військового.
Загинуло 59 людей, серед них дитина. З числа загиблих 20 людей — рідні чоловіка, якого в той день поховали. Загалом у селі проживало 330 людей, і майже з кожної родини хтось був у кафе і загинув.
21 жовтня. Влучання в термінал "Нової пошти"
Ракета влучила в термінал компанії "Нова пошта", який розташовано на під’їзді до Харкова. Внаслідок цього загинули шість працівників, а поранення отримали щонайменше 17. Працівники не встигли добігти до укриття, адже тривога увімкнулася за секунду до "прильоту".
3 листопада. Загибель 128-ї бригади
Ворог вдарив ракетою "Іскандер" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. В результаті загинули 19 військових. Це сталося у прифронтовому селі на Запоріжжі. В той момент військові вишикувалися для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії.
29 грудня. Масована ракетна атака по Україні
Ворог випустив близько 110 ракет по території України. Постраждала низка найбільших міст, а також і малі населені пункти.
У Києві збиті ворожі ракети впали у кількох районах — пошкоджено склади, будинок, метро. Є загиблі та поранені.
В Одесі руйнування зафіксували у багатоповерхівці. рятувальники зафіксували десятки поранених та загиблих.
Внаслідок масованого ракетного обстрілу Харкова загинули троє осіб, ще тринадцятеро — поранено. Загалом в період з 05:00 до 08:00 по місту вдарили 22 рази.
У Дніпрі ворог влучив у торгівельно-розважальний центр і пологовий будинок. Внаслідок обстрілу загинуло п'ятеро людей. Також відомо про щонайменше 20 постраждалих.
Нагадаємо, Росія розпочала повномасштабну війну в Україні 24 лютого 2022 року. Відтоді ворог не лише веде бойові дії на лінії фронту, а вбиває мирне та цивільне населення по всій країні, застосовуючи ракети та дрони.
За даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, від 24 лютого 2022 року до 24 вересня 2023 року загинуло 27 449 цивільного населення України. Повітряні тривоги та ворожі "прильоти" в Україні тривають і досі.
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