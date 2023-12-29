Вибухи в місті Харків зараз 29 грудня - що відомо - Терехов про обстріл Харкова

Ракети на вильоті. Фото: mind.ua

Сьогодні, 29 грудня, в Україні оголосили про ракетну небезпеку через зліт ворожих винищувачів. Під масованим ракетним обстрілом опинився Харків.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Обстріл Харкова 29 грудня

"Харків під масованим ракетним обстрілом, У місті пролунали щонайменше шість вибухів", — написав він.

Терехов про вибухи в Харкові. Фото: скриншот

За даними моніторингових пабліків, по Харкову попередньо були пуски з Ту-22 ракетами "Х-22" та С-300.

"Очікуємо ракети Х-101/555 з Ту-95МС", — проінформували монітори дещо пізніше.

Також Терехов повідомив подробиці:

"Попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет — С-300 та Х-22. На даний момент відомо про щонайменше 8 прильотів по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється. Є певні проблеми з подачею електрики для транспорта, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж задіяли тролейбуси на автономному ходу".

Атака РФ 29 грудня

Вночі 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БПЛА.

Також ввечері, 28 грудня, в Україні вчергове оголосили повітряну тривогу через загрозу атак російських окупантів. Під загрозою шахедних ударів опинилася Одещина. Там пролунали вибухи.

Нагадаємо, 29 грудня у Львівській області через атаку ворожих "Шахедів" спрацювала ППО. Вибухи пролунали у Яворівському районі.