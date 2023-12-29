Вибухи в місті Харків зараз 29 грудня - що відомо - Терехов про обстріл Харкова

Харків потрапив під масований ракетний обстріл, — мер
Сьогодні, 29 грудня, в Україні оголосили про ракетну небезпеку через зліт ворожих винищувачів. Під масованим ракетним обстрілом опинився Харків.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Обстріл Харкова 29 грудня
"Харків під масованим ракетним обстрілом, У місті пролунали щонайменше шість вибухів", — написав він.
За даними моніторингових пабліків, по Харкову попередньо були пуски з Ту-22 ракетами "Х-22" та С-300.
"Очікуємо ракети Х-101/555 з Ту-95МС", — проінформували монітори дещо пізніше.
Також Терехов повідомив подробиці:
"Попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет — С-300 та Х-22. На даний момент відомо про щонайменше 8 прильотів по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється. Є певні проблеми з подачею електрики для транспорта, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж задіяли тролейбуси на автономному ходу".
Атака РФ 29 грудня
Вночі 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БПЛА.
Також ввечері, 28 грудня, в Україні вчергове оголосили повітряну тривогу через загрозу атак російських окупантів. Під загрозою шахедних ударів опинилася Одещина. Там пролунали вибухи.
Нагадаємо, 29 грудня у Львівській області через атаку ворожих "Шахедів" спрацювала ППО. Вибухи пролунали у Яворівському районі.
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