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Харків потрапив під масований ракетний обстріл, — мер

29 грудня 2023 06:26
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Вибухи в місті Харків зараз 29 грудня - що відомо - Терехов про обстріл Харкова
Ракети на вильоті. Фото: mind.ua
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Сьогодні, 29 грудня, в Україні оголосили про ракетну небезпеку через зліт ворожих винищувачів. Під масованим ракетним обстрілом опинився Харків.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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"Харків під масованим ракетним обстрілом, У місті пролунали щонайменше шість вибухів", — написав він.

 

Терехов про вибухи в Харкові. Фото: скриншот

За даними моніторингових пабліків, по Харкову попередньо були пуски з Ту-22 ракетами "Х-22" та С-300.

"Очікуємо ракети Х-101/555 з Ту-95МС", — проінформували монітори дещо пізніше.

Також Терехов повідомив подробиці:

"Попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет — С-300 та Х-22. На даний момент відомо про щонайменше 8 прильотів по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється. Є певні проблеми з подачею електрики для транспорта, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж задіяли тролейбуси на автономному ходу".

Атака РФ 29 грудня

Вночі 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БПЛА. 

Також ввечері, 28 грудня, в Україні вчергове оголосили повітряну тривогу через загрозу атак російських окупантів. Під загрозою шахедних ударів опинилася Одещина. Там пролунали вибухи.

Нагадаємо,  29 грудня у Львівській області через атаку ворожих "Шахедів" спрацювала ППО. Вибухи пролунали у Яворівському районі.

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