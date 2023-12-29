Взрывы в городе Харьков сейчас 29 декабря - что известно - Терехов об обстреле Харькова

Ракеты на вылете. Фото: mind.ua

Сегодня, 29 декабря, в Украине объявили о ракетной опасности из-за взлета вражеских истребителей. Под массированным ракетным обстрелом оказался Харьков.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Обстрел Харькова 29 декабря

"Харьков под массированным ракетным обстрелом, В городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов", — написал он.

Терехов о взрывах в Харькове. Фото: скриншот

По данным мониторинговых пабликов, по Харькову предварительно были пуски с Ту-22 ракетами "Х-22" и С-300.

"Ожидаем ракеты Х-101/555 с Ту-95МС", — проинформировали мониторы несколько позже.

Также Терехов сообщил подробности:

"Предварительно Харьков обстреливали двумя видами ракет — С-300 и Х-22. На данный момент известно о по меньшей мере 8 прилетах по городу. Предварительно по Киевскому и Холодногорскому районам, но информация уточняется. Есть определенные проблемы с подачей электричества для транспорта, но наши специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Пока задействовали троллейбусы на автономном ходу".

Атака РФ 29 декабря

Ночью 29 декабря в Украине объявили воздушную тревогу в ряде областей. Есть угроза атаки ударных БПЛА.

Также вечером, 28 декабря, в Украине в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы атак российских оккупантов. Под угрозой шахидных ударов оказалась Одесщина. Там раздались взрывы.

Напомним, 29 декабря во Львовской области из-за атаки вражеских "Шахедов" сработала ПВО. Взрывы раздались в Яворовском районе.