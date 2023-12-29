Вибухи в місті Яворів і Львів зараз 29 грудня - на область налетіли шахеди

ППО під час нічного бою. Фото ілюстративне: Генштаб

Сьогодні, 29 грудня, у Львівській області через атаку ворожих "Шахедів" спрацювала ППО. Вибухи пролунали у Яворівському районі.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

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Вибухи у Львівській області 29 грудня

"У Яворівському районі працювала ППО. Більше інформації згодом", — сказав Козицький.

Вибухи у Львівській області 29 грудня. Фото: скриншот

Атака на Львівщину 29 грудня

Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 3:00. Про рух "Шахедів" у напрямку регіону стало відомо о 3:38. О 4:09 на область почала насуватися нова група БПЛА.

"Шахеди" летять курсом на Львів! Перейдіть в укриття, хто досі цього не зробив!.. Нова загроза безпілотників для Львівської області!" — писав Козицький.

У Повітряних силах ЗСУ станом на 4:40 львів'ян все ще просили перебувати в укриттях.

"У Львові працює ППО. Залишайтесь в укриттях!" — додав у цей же час Козицький.

Нагадаємо, 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БПЛА.

Також ввечері, 28 грудня, в Україні вчергове оголосили повітряну тривогу через загрозу атак російських окупантів. Під загрозою шахедних ударів опинилася Одещина. Там пролунали вибухи.